La chica que estuvo con Daniel Sancho tras la muerte de Edwin Arrieta rompe su silencio

El caso de Daniel Sancho sigue generando muchas dudas, sobre todo porque la portavoz de la familia asegura que todavía hay datos que no han visto la luz. La policía tailandesa afirma que el hijo de Rodolfo Sancho confesó que había terminado con la vida de Edwin Arrieta porque se sentía presionado. Supuestamente admitió el crimen y explicó que después de cometerlo estuvo con dos chicas a las que conoció el día anterior. Con una de ellas se fue a una fiesta el 3 de agosto, 24 horas después de la muerte de Edwin. Esta chica ha hablado por fin y ha asegurado que no es verdad.

La trama ha vuelto a dar un nuevo giro. Hasta la fecha, la versión que se había dado por válida era la que Daniel reprodujo en su confesión. Admitió que después de deshacerse del cuerpo de Edwin Arrieta estuvo con una chica en la Full Moon Party, uno de los eventos anuales más destacados de la isla de Koh Phangan. La sorpresa es que este testimonio ha roto su silencio y ha desvelado que el hijo de Rodolfo Sancho no está diciendo la verdad.

Daniel Sancho en un barco en Ibiza / Instagram

Daniel está empezando a entrar en contradicciones. Lo primero que hijo era que se había marchado de vacaciones a Tailandia él solo y cuando Edwin se dio cuenta de que estaba allí le siguió. Ahora ha salido publicado que el médico colombiano tenía reservado el hotel donde murió con mucha antelación. Un lujoso hotel de cinco estrellas por el que pagó 2.500 euros. Daniel se registró y estuvo allí con él hasta que sucedió todo.

El testimonio más esperado: «Nunca llegó»

La chica que supuestamente estuco con Daniel tras lo que le pasó a Edwin Arrieta ha hablado con una revista española. Ha admitido que conocía al cocinero, pero insiste en que no pasó la noche con él. No estuvieron juntos en la la Full Moon Party. Un camarero de la zona ha confirmado que Daniel y esta chica, junto con otra mujer, se conocieron en la isla. La supuesta mentira es que la amistad no llegó lejos, así que no pasaron la noche con el mismo grupo de amigos.

Imágenes de la detención de Daniel Sancho en ‘En boca de todos’ / Cuatro

«Sí, lo conozco y estuve con él toda la mañana hasta la luna llena. Pero no estuve con él en la fiesta de la luna llena. Nunca llegó a la fiesta de la luna llena», ha desvelado la chica en la revista Semana. «Estaba con una chica y se fue con ella en la bicicleta. Cuando ya iba a ir a la fiesta, se detuvo en la comisaría y allí dijo que su amigo había desaparecido y ellos, pues ya sabes el resto».

La complicada situación de Daniel Sancho

La testigo ha hablado porque una fuente cercana a Daniel Sancho en Tailandia aseguró en el medio anterior que el cocinero estaba mintiendo. Es cierto que entabló amistad con dos chicas, pero ninguna estuvo con él después del presunto crimen. «Daniel no estaba con dos chicas en la fiesta de la luna llena. Nunca llegó a la fiesta de la luna llena. Se detuvo en su camino». Ahora los investigadores tendrán que ver qué hizo Sancho durante este tiempo y por qué ha intentado despistar.