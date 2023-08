Rodolfo Sancho ha roto su silencio (por fin) en primera persona tras la detención y posterior entrada en prisión de su hijo, Daniel Sancho, después de que un juez del tribunal provincial de Tailandia decretara cárcel provisional para él por el presunto asesinado y desmembramiento del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, hace escasos días, en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país. Si bien hasta el momento el veterano actor había hablado a través de sendos comunicados a la prensa, ahora, ha dado un paso más allá y se ha puesto en contacto directo con un reconocido programa de televisión de nuestro país, para contar cómo se encuentra.

Ha sido en el programa de Antena 3, Espejo Público, donde Rodolfo se ha pronunciado al respecto de la noticia mediante una llamada telefónica muy breve, pero «en la que ha sido muy claro», con el periodista del formato, , Álex González. «En estos momentos estoy firme y tranquilo. Me pondré en contacto contigo y agradezco vuestro cariño. Y muchas gracias por vuestra comprensión», han sido las declaraciones de Sancho.

Rodolfo Sancho posando / GTRES

Unas palabras que se suman al perdón que hace escasos días dio a la familia del cirujano colombiano y, especialmente, a su hermana, Darling. «Hola Darling. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho. Lamento mucho lo sucedido con tu hermano. Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas, Lo siento. No sé que ha podido pasar por la cabeza de Daniel. Disculpa, estamos muy confundidos con todo esto que está pasando».

La primera decisión de Rodolfo Sancho a su llegada a Tailandia

Fue el pasado fin de semana cuando se conoció el posible asesinato de Edwin Arrieta Arteaga a manos de Daniel Sancho quien, pese a estar a la espera de que se celebre el juicio de acusación, ya ha confesado el crimen: «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», decía en sus primeras palabras tras salir a la luz el fallecimiento del cirujano.

En estos momentos, el chef se encuentra en un módulo especial de la cárcel de Koh Samui, ya que tiene que cumplir con unas estrictas medidas de cuarentena antes de poder pasar a la zona en la que están el resto de presos. Así, no será hasta el 16 de agosto cuando el nieto de Sancho Gracia pueda recibir la visita de su padre que, según ha trascendido, llegó hace escasas horas al país del sudeste asiático. A su llegada, digno de mención, la primera decisión de Rodolfo Sancho con para su hijo fue determinante: contratar a otro abogado, Klun Anan, que se reunió con su cliente por primera vez el martes, tras pasar [Daniel], la primera noche en prisión. «Él sabe lo que hizo y quiere planear cómo vivir aquí dentro», dijo el representante ante los medios.