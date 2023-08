Rodolfo Sancho se ha visto envuelto en un crimen que jamás se habría imaginado. «Pienso que tuvo que haber tenido un trastorno», ha explicado tras conocer que su hijo Daniel ha ingresado en la prisión de Koh Samui tras declararse culpable por el asesinato de Edwin Arrieta. Será la justicia quien tenga la última palabra, hasta entonces todo son conjeturas.

Pero la familia del cirujano colombiano está completamente destrozada por su pérdida. Sabían que viajaba a Tailandia, pero no tenían ni idea de la presunta relación sentimental que compartía con el joven Daniel. Ahora, solo piden justicia y que se termine todo el proceso lo antes posible. Han pedido la pena máxima para el presunto asesino, mientras crece su temor por ser hijo de uno de lo actores más populares de nuestro país (o eso creen).

Darling, la hermana del cirujano, considera que el poder del intérprete de Mar de plástico podría hacer que la pena de Daniel se redujera, moviendo así los hilos del sistema. «Nosotros lo que queremos es que se haga justicia, que pare esta pesadilla. A mi hermano lo desmembran y ahora todos los días lo están desmembrando poco a poco… Yo quiero que esto pare, siento que ya no tengo fuerzas para seguir soportando», ha dicho. Pero, ¿a qué poder se refiere exactamente?

Su popularidad en España Rodolfo Sancho nació con la fama debajo del brazo. Su padre, el conocido Sancho Gracia se labró una destacable carrera que alcanzó su punto álgido con Curro Jiménez. Y su hijo quiso seguir sus pasos. En la década de los 90 comenzó a participar en varias series de televisión como Carmen y familia, y en pequeños papeles en la gran pantalla, como La comunidad. Su nombre comenzó a sonar con fuerza tras meterse en la piel de Nico en Al salir de clase y, desde entonces, ha sido imparable. En su currículum destacan títulos como Amar en tiempos revueltos, El ministerio del tiempo o Mar de plástico. De eso a ser una persona con mucho poder, hay una gran diferencia. La fotografía de los Reyes Tras una carrera frente a las cámaras, su nombre es bien conocido dentro de nuestras fronteras. Su talento en el mundo de la interpretación le llevó a formar parte del elenco de Isabel, la serie biográfica sobre Isabel I de Castilla que se emitió en La 1 en 2012. En ella, Rodolfo Sancho hacía de Fernando II de Aragón durante las tres temporadas de la serie. Por este motivo tiene una fotografía con Sus Majestades. Felipe VI y Letizia, por aquel entonces príncipes, visitaron los estudios ‘El Clamo’ en El Álamo -donde se grabó dicha serie- en muestra de apoyo. Y, por supuesto, no dudaron en fotografiarse con los actores. Gracias a su participación en la serie, el padre de Daniel tiene un pequeño (y efímero) contacto con la Casa Real, que se quedó en aquel año. ¿Qué relación tiene con Adolfo Suárez?

El otro punto a tener en cuenta -y que podría haber llevado a la familia de Arrieta a pensar en el poder del actor- es su vínculo con el ex presidente del Gobierno, quien fue su padrino y también gran amigo de la familia. Para entender esta conexión hay que remontarse a los año 70, cuando Sancho Gracia era uno de los grandes rostros televisivos de España. En aquella época, con la llegada de la transición, el actor entabló una relación de amistad con Suárez, hasta tal punto que fue padrino de su boda.

De hecho, ‘Curro Jiménez’, además de dedicarle un premio el mismo año en el que murió el político, le nombró padrino de su hijo. Pero la relación entre Suárez y Rodolfo nunca fue estrecha y, mucho menos, tendría validez en la actualidad para librarse del crimen del que se acusa a su hijo. «Adolfo era íntimo amigo de mi padre y venía mucho a casa. No te creas que yo luego le vi demasiado porque, como te imaginarás, era un hombre tremendamente ocupado, tenía que sacar adelante un país y no un quiosco. No me llevaba al parque de atracciones ni esas cosas y yo siempre decía que a ver cuándo me regalaba la bicicleta mi padrino», explicó el actor para las páginas de Vanity Fair. En 1994, nació Daniel, tres años después de que el ex presidente del Gobierno se retirase de la vida pública. En 2014, Suárez falleció a causa de una enfermedad pulmonar.

La pregunta es: ¿qué poder podría tener a día de hoy Rodolfo Sancho sin un papel destacado en la interpretación, con una fotografía de antaño con Sus Majestades y un padrino que hace nueve años que no vive?