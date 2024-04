Quién es Daniel Rabaneda: así es el sobrino nieto de Paco Rabanne

Este jueves se celebró la final de la sexta edición de Maestros de la costura, el programa de La 1 que presentan al alimón Raquel Sánchez Silva, Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo. El programa, cuyo ganador es quien mejor se maneje con la aguja y el dedal, contó con un invitado muy especial: Daniel Rabaneda, el sobrino nieto del diseñador de moda español y empresario Francisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco Rabanne, quien falleció en febrero de 2023, a los 88 años de edad, en la localidad francesa de Portsall.

El diseñador sevillano se personó en el plató junto a la que fuera una de las musas de Paco Rabanne, Norma Duval, y ejerció como un miembro más del jurado durante una de las pruebas del talent show. Lo hizo visiblemente emocionado y orgulloso de llevar el apellido de su ilustre familiar, y dejando a merced de quien quiera conocerlo, su trayectoria personal y profesional. «Ahí estoy yo de jurado, con mi jersey rosa capote. Totalmente inesperadon en mí. Pero la cosa era ir a divertirme y a servir un poco. Gracias por invitarme a vivir la magia de la tele. Gracias María, Alejandro, Lorenzo y Raquel por vuestra acogida ¡Me reí tanto!», ha compartido Daniel, notablemente ilusionado por poder formar parte del programa que, en su transcurso, es digno de mención aquí, ha homenajeado a varios diseñadores y modistos destacados en España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Rabaneda (@danielrabaneda)

Nacido en Sevilla en 1986, la pasión por la moda le vino desde muy temprana edad. Daniel Rabaneda creció en una familia donde la costura era una presencia constante, y de ahí que con apenas 24 años, lanzara su propia marca, Rabaneda. Con su primera colección, el joven logró el premio a Mejor diseñador novel en la IX edición de la Valencia Fashion Week. Y nada queda ahí. Su trayectoria continúo en ascenso cuando, combinándolo con su puesto como profesor del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en 2018, Daniel consiguió el puesto de director creativo de la firma española Ángel Schlesser.

El último proyecto profesional conocido de Daniel Rabaneda es junto a Rosemary Rodríguez. Ambos han creado una plataforma que, en sus propias palabras, «celebra el arte y la artesanía española». «Su misión es descubrir y promover talentos emergentes que encarnan una visión innovadora y auténtica. Su compromiso con la excelencia y su pasión por las tradiciones españolas han dado lugar a una colección de productos que reflejan lo mejor del ‘art de vivre’ ibérico», señalan.

Daniel Rabaneda, en un desfile de moda./ GTRES

La relación de Daniel Rabaneda con Paco Rabanne

Una de las cuestiones que más interés despiertan, al margen de lo anterior, en la vida y quehaceres de Daniel Rabaneda, tiene que ver con la relación que mantenía con Paco Rabanne. A uno y otro les unía su condición de sobrino nieto y tío abuelo. Y la moda. Aunque es bien es cierto que en una entrevista para El Mundo, Daniel confesó la retroalimentación creativa entre los dos modistos era «cero» y que sí tenían contacto, pero no relacionado con el trabajo. «Él odia hablar de moda. Es una etapa que ya ha cubierto y, para él, es algo pasado. Mi relación con él no es una relación de mucho tiempo sino más de ahora. Le he pillado una época en la que prefiere una relación más espiritual, de hablar de sentimientos y personas. La moda, para él, queda algo como muy atrás», aseguró.

La conversación de Rabanera con la Reina Letizia

Antes de por su aparición en Maestros de la costura, el nombre de Daniel Rabanera copó varios titulares en la crónica social por la conversación que mantuvo con la esposa del Rey Felipe VI, Doña Letizia, durante la entrega de los Premios Nacionales de Moda en 2019, sobre su gusto por la industria textil, y las restricciones que sufre a la hora de vestir por su condición de Reina. «Me dijo que su imagen no permite llevar todo. En la moda Española hay infinidad de creadores con infinidad de estilos y ella no es un escaparate como para poder decir: ‘Hoy soy Maria Ke Fisherman y mañana soy Schlesser’», contó Rabanera al medio antes citado, sobre la charla en sí misma.

Daniel Rabaneda, en un evento en Madrid./ GTRES

«Ella tiene una identidad propia y, al final, tiene que vestir diseñadores que son acordes a esa identidad que se ha creado o con la que ella se siente cómoda. Evidentemente, si cada día fuera de un diseñador español, se desdibujaría un poco su identidad. Tú también eres afín a unas marcas y no vas un día de Adidas y, al día siguiente, de Yves Saint Laurent. Todos vestimos con unas pocas marcas con las que nos sentimos a gusto y sentimos que nos pertenecen», añadió.