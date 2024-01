El clon exacto del perfume de Paco Rabanne de 63 euros está en Zara por un precio que parece de broma: 9,99 euros

Vemos en el mercado algunas marcas que tienen sus réplicas. No son exactas, de ahí que los originales sean realmente de alta calidad y con ese olor tentador que todos queremos. Ahora bien, se parecen bastante. Tenemos el clon exacto del perfume de Paco Rabanne. Y esta en Zara.

Diversos supermercados como Mercadona también tienen sus réplicas a precios más bajos. Volvemos a repetir: los perfumes no son los mismos tienen variación porque las fórmulas en ningún caso pueden ser iguales.

Este es el clon exacto del perfume de Paco Rabanne

Hablamos del Eau de parfum Fabulous Sweet de 100 m. que según Zara, evoca a una fruta jugosa ligeramente especiada construida alrededor de una nota luminosa de pera y facetas chispeantes de mandarina y pimienta rosa.

Se trata así de un bouquet floral exótico solar (tuberosa, ylang-ylang) sublimado por las facetas refrescantes del agua de coco. Un acorde amaderado elegante de pachuli envuelto en la cremosidad adictiva de la vainilla negra y de las habas tonka.

Te va a encantar porque además está de oferta. Así que es un perfume top que te permite tener esta fragancia, o su clon, que realmente vale mucho más y de paso quedas bien en un regalo como el de San Valentín.

Para elaborarlo, trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de nuestros productos.

Qué lleva este clon exacto del perfume de Paco Rabanne

Aunque en Zara no especifican qué tipo de fragancia es, recuerda a diversas marcas, hay que decir que está confeccionada con mimo y trabajo para dar con ese perfume que todos esperan. La elegancia de los olores que tiene Zara en cada uno de sus frascos.

Lleva alcohol denat. · aqua · parfum · ci 19140 · ci 17200 · benzyl salicylate · linalool · limonene · hydroxycitronellal · alpha-isomethyl ionone · citronellol · coumarin · citral · benzyl benzoate · benzyl alcohol · geraniol · isoeugenol

Es un producto hecho en España que tiene diversas advertencias para que estés prevenida antes de ponértelo. Y también para su posterior mantenimiento.

Se aconseja:

No aplicar cerca de los ojos o piel irritada

No se deje al alcance de los niños

Sólo para uso externo

Inflamable.

El perfume en descuento

Para llevarte este frasco todavía más barato, debes saber que como hay rebajas entonces te lo vas a comprar a un precio todavía menor. Si antes costaba 15,95 euros, como muchos otros perfumes de Zara, luego se bajó a 12,99 euros y en este momento se compra por 9,99 euros, gracias al descuentazo de 37% sobre el precio inicial. Un buen precio que dista mucho de los que pagarías directamente a la marca.

De todas formas aclarar que no se especifica en ningún caso de qué firma se habla ni tampoco es el mismo, es una inspiración de similares olores florales que nos encanta.

Debes tener en cuenta que este producto tiene unas condiciones especiales de devolución que no tienen otros, así que lo debes comprobar directamente en la web de Zara.

Lo compras en online donde es más fácil y rápido, evitando todo tipo de desplazamientos por tu parte. Aunque entonces debes pagar un gasto de envío que realmente no es mucho. También se compra en la tienda físicas, para estado hay que comprobar antes que esté disponible poruqe a veces no todos los perfumes están en determinadas tiendas. Otra cosa que puedes hacer en la web para su comprobación y evitar ir en vano así no pierdes tiempo.

