Como cada año, el festival Starlite ha dado mucho de qué hablar. Si Victoria Federica se ha convertido en la absoluta protagonista entre el público por su look festivalero valorado en 2.000 euros, Dani Martín lo ha hecho sobre el escenario. Y no porque fuera el invitado de la noche, con su concierto rememorando los temas más icónicos de El canto del loco, sino por haber sufrido una caída que ha quedado en una gran anécdota que contar. O al menos así se lo ha tomado él.

Tirando del humor que tanto le caracteriza, el intérprete de Cero ha compartido el momento exacto de su accidente en las redes sociales. “Cuando estés triste o tengas un mal día, mira este vídeo en repetidas ocasiones, es pura terapia. Feliz vida!!”, ha escrito, junto al vídeo donde se puede ver que, mientras canta Los huesos, se tropieza con un altavoz y va a parar al suelo haciendo la croqueta. Una forma divertida de dar un giro especial a su concierto.

Pero no todo ha quedado ahí, pues enfocando la caída como si de una falta en un partido de fútbol se tratase, el artista ha compartido el vídeo desde diferentes ángulos en sus historias de Instagram, pidiendo al árbitro que revisase el VAR. “Atención al hostión que me doy. Está el VAR revisando. Ahora no dirán…”, ha comenzado diciendo. A continuación, el intérprete de Volverá ha seguido con la broma, comunicando que el árbitro estaba yendo hacia el monitor para cerciorarse bien del accidente. Finalmente, y en desacuerdo con el resultado, Dani Martín ha compartido su versión entre risas: “A veces hay que aceptar las decisiones arbitrales. Él lo ha visto así y hay que acatarlo, pero vamos yo claramente veo que me tocan y por eso caigo”.

Un momento que ha quedado en anécdota para el recuerdo y que no ha pasado desapercibido por su más de un millón de seguidores, que no han dudado en compartir y dar like al post. Además, algunos de los rostros conocidos del panorama nacional y amigos del cantante han llenado la publicación de mensajes, en los que las risas no han faltado en ningún momento. “El micro, lo importante es salvar el micro”, han comentado desde la cuenta oficial de La oreja de Van Gogh, mientras que India Martínez ha ido un paso más allá: “No sabía que eras tan buen especialista de cine!!!”. Sea como fuere, lo que está claro es que, además de su impecable carrera profesional llena de éxitos, Dani Martín siempre ha destacado por su humor, su buen rollismo y su sonrisa frente a las adversidades.

Víctima de un robo

La última vez que el intérprete de Zapatillas se convirtió en el protagonista del universo 2.0 no fue por nada bueno. Con los ojos vidriosos, el cantante se pronunció en sus redes sociales para pedir ayuda, al haber perdido una fotografía de su fallecida hermana que era muy especial para él. “Antes de ayer me robaron la cartera, con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad, que realmente no valen para nada, porque no pudieron hacer ningún tipo de pago ni nada y lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana preciosa”, explicó. Y es que, Miriam, que falleció en 2009 a causa de un derrame cerebral, fue, es y siempre será una de las personas más importantes de su vida.