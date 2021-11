David Bustamante se ha ganado una plaza como finalista en MasterChef Celebrity 6 tras superar las pruebas de semifinales. Unas eliminatorias que contaron con una ilustre presencia, la de Dabiz Muñoz. El chef tres estrellas Michelín recibió la visita en los fogones de DiverXO de los aspirantes a maestros culinarios.

Allí se llevó a cabo una exigente prueba de exteriores en la que Carmina Barrios hizo su debut como capitana antes de convertirse en la expulsada. Miki Nadal se reencontró con su gran amigo y profesor. Y es que el marido de Cristina Pedroche y el cómico son inseparables. Las bromas entre ellos fueron una constante.

Dabiz Muñoz pasó un ratito de lo más agradable y así se encargó de confesarlo en sus redes sociales: «En @masterchef_es me siento como en casa. Todo su equipo son lo puto más, todas las personas que hay detrás y delante de las cámaras en este maravilloso programa me hace pasármelo espectacular cada vez que me llaman. Esta noche va a estar muy divertido en Diver❌⭕️, a pesar de @nadalmiki y @juanmacastano_oficial que casi me hacen la vida imposible, vaya dos…», ha escrito en sus redes sociales.

Una vez terminado el programa, el reputado cocinero sorprendió a todos al anunciar en sus redes sociales los planes que tiene en la cabeza. Esta vez no tiene nada que ver con abrir un negocio, ni tan siquiera están relacionados con el mundo de la hostelería. Dabiz Muñoz ha confesado que va a subirse al escenario junto a David Bustamante para cantar junto a él.

Noticia !!! En el próximo concierto de @David_Busta estaré cantando a su lado !!!! — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) November 22, 2021

Lo ha comunicado a través de un tuit: «Noticia !!! En el próximo concierto de @David_Busta estaré cantando a su lado !!!!» De broma o en serio, ha conseguido revolucionar a todos sus seguidores: «Mira, nunca he escuchado a Busta, pero me hago con toda su discografía y voy a primera fila» o «Quiero entradas para este evento épico… dónde se compran?» han sido algunas de las reacciones.

Hay que destacar que Dabiz Muñoz ha sido recientemente premiado como el mejor cocinero del mundo en los Best Chef Awards. Otro galardón para una trayectoria culinaria intachable. Unas horas antes de verle junto a los concursantes de MasterChef Celebrity 6, la mujer del chef, Cristina Pedroche, era protagonista por un indeseable motivo. La de Vallecas sacó a relucir una serie de insultos, amenazas y falta de respeto muy graves que estaba recibiendo en las redes sociales, tales como «A ver si te atragantas», «Te podías tirar por un puente», «Muérete», «Tírate a la vía del tren» o «Vaya si te envenenaras con la tarta». La Pedroche reflexióno acerca de este comportamiento tan agresivo que sufrió: «¿Qué tiene que estar pasando en tu vida para llegar a este punto? Yo le deseo lo mejor a este chico, porque está claro que algo en su vida no está bien».