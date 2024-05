La torería de una figura del toreo de 90 años a punto de ser intervenido: Curro Romero tiene una cadera rota, está hospitalizado en Sevilla y será operado este miércoles a primera hora. Carmen Tello su esposa, que no se separa de él, y está al pie de la cama del hospital de Sevilla donde el maestro está ingresado desde el sábado, cuenta a LOOK «que está bien, sin dolor, con calmantes y que lo que más desea hoy es ver a Nadal por la televisión, esta tarde. Porque le encanta el tenis», dice amablemente.

«Se encuentra muy bien. Le están haciendo pruebas los médicos, una resonancia, y dicen que hay que esperar unos días, hasta el miércoles, para intervenirle porque toma una especie de anticoagulante», explica Tello en conversación con LOOK.

Con su esposa Carmen Tello.(Foto. Gtres)

«El viernes, tras el desayuno, al principio cuando se cayó no vimos nada, ni la chica de servicio ni yo, en casa. Y le ayudamos a levantarse y caminaba bien. Pero después, el sábado no podía andar y me asusté», explica Carmen Tello recordando lo ocurrido. «Y el domingo ya no se podía bajar de la cama». Curro Romero está en buenas manos, con sus médicos de confianza en en el hospital Virgen Macarena de Sevilla. En buenas manos, pero con la cadera rota.

«Esperemos que todo salga bien, y que no surjan problemas», comenta Carmen Tello, con lógica preocupación ante la intervención futura. El maestro tiene la enfermedad de Parkinson y camina con bastón, de ahí el tropezón doméstico, hace unos días, que le causó la fractura de cadera. «Es muy buen paciente, apenas se queja», revela su mujer.

Curro Romero y su mujer en 2023 (Foto: Gtres)

Una figura universal

«A mi me gustaría ser eterno para reírme, es una de las cosas más grandes que hay, de reírte no te hartas… y lo haces tan pocas veces», confiesa el maestro nacido en Camas, Curro Romero, en un documental recientemente publicado. Lo fue todo en el toreo y recibe el cariño y el reconocimiento de sus seguidores por donde quiera que va.

«La muerte es la única verdad que existe; si ya lo sabes…para que vas a pensar en ello…», confesaba el torero en la cinta «Curro Romero, maestro del tiempo». Un maestro en los ruedos y en la vida que acaba de sufrir un percance de salud que lo llevará al quirófano. En diciembre cumple 91 años de una vida llena de cornadas que le han llevado a lo más alto del pedestal.

Curro con su familia en una imagen reciente en Sevilla. (Foto: Gtres)

Este miércoles será operado en Sevilla de la cadera. Hace unos días tuvo un accidente doméstico por lo que tiene que pasar por el quirófano. Su temple con el capote, toreando más despacio que nadie, le ha dado muchas tardes de gloria y lo ha convertido en una figura del toreo y en toda una leyenda. Ese temple, será estos días más necesario que nunca, cuando el diestro entre en el quirófano para ser intervenido.