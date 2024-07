A Miguel Bosé se le acumulan los problemas con la justicia. A la demanda que ha recibido por parte de Nacho Palau por impedirle ver a dos de sus hijos, se suma ahora una denuncia por parte del Círculo Escéptico ante la Consejería de Salud del Gobierno de las Islas Baleares por apadrinar un acto de terapias alternativas en Mallorca y «promover pseudoterapias y negacionismo». La noticia la adelantó el pasado martes el propio consiliario, si bien no habría sido hasta hoy cuando éste habría enviado un requerimiento al cantante y al resto de organizadores del evento, entre los que se encuentra Josep Pàmies, horticultor y presidente de la asociación Dulce Revolución, para evitar que se celebre.

Tal y como reza el escrito de petición, el intérprete de Amante bandido o Morir de amor, es uno de los principales participante en el evento, celebrado en el restaurante Es Molí d’es Compte de Palma esta misma tarde, en el que se va a promover la cura del autismo mediante el uso de lejía y otros métodos evidentemente perjudiciales para la salud. «Ya advertimos de la peligrosidad que comportan las pseudoterapias, cada vez más habituales que, en la mayoría de casos, se aprovechan de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas que padecen enfermedades en una situación límite (…) Defienden tratamientos sin evidencia científica que incluso pueden tener efectos perjudiciales para la salud», señalan desde Círculo Escéptico.

Miguel Bosé, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, en el coloquio, al que también se espera que acuda Nadiya Popel, suspendida por el Col·legi de Metges de Balears por prácticas prohibidas como ofrecer tratamientos alternativos a pacientes con cáncer; no se permitirán cámaras -sólo la presencia de medios de comunicación escritos-, por decisión expresa de Miguel Bosé. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta el revuelvo que, en los últimos años, han causado las imágenes y vídeos del artista difundiendo teorías conspiranoicas y pseudocientíficas. «Miguel le ha pedido a los organizadores del evento que las cámaras no accedamos al interior del recinto por el revuelo que se ha causado», han desvelado desde el programa Vamos a ver, en Telecinco.

Fue a raíz de la pandemia del coronavirus cuando Miguel Bosé sacó a relucir su faceta negacionista. El cantante fue objeto de controversia debido a sus opiniones sobre el contagio a través de sus redes sociales. Bosé cuestionó la existencia del virus y criticó las medidas de confinamiento implementadas ya sea por el Gobierno de España u otros. Tanto, que en una entrevista con el periodista Jordi Évole, el cantante llegó a afirmar que «el coronavirus no existe» y que se trataba de «una gran mentira global». Asimismo, Miguel Bosé señaló a la prensa como «cómplice» de lo ocurrido: «Yo creo que la manipulación de los medios, una vez más, es inmensa. Tienen mucho miedo al negacionismo o a esas cosas que ellos llaman conspiraciones».

Miguel Bosé, cada vez más lejos de la música

Aunque Miguel Bosé continúa su carrera musical sobre los escenarios, lo cierto es que la faceta citada anteriormente, sumado a los problemas de salud a los que el de Panamá ha tenido que hacer frente recientemente, han hecho al cantante perder muchos adeptos en sus conciertos.

Miguel Bosé, en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Miguel Bosé, cabe destacar en este sentido, ha hablado abiertamente sobre su pérdida de voz, la cual ocurrió durante un tiempo prolongado y fue un problema significativo para su carrera musical. Asimismo, ha mencionado en entrevistas que ha tenido dificultades respiratorias, que en parte atribuye a su historial de tabaquismo, así problemas de audición.