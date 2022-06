Día de celebración en la familia Ronaldo-Rodríguez. En medio de una etapa muy complicada, Georgina y Cristiano han encontrado un motivo para sonreír. Y ese no ha sido otro que el cumpleaños del mayor de la casa. Solo han pasado unos meses desde que la pareja tuviera que hacer frente a una dura pérdida, pues uno de los bebés que esperaban no sobrevivió al parto. Ahora, todavía en pleno duelo, no han dudado en demostrar su amor a la valiente de la familia, Bella Esmeralda, que también se ha convertido en la absoluta protagonista del cumpleaños de su hermano.

El pasado viernes 17 de junio, Cristiano Jr. cumplió una vuelta más al sol y sus padres aprovecharon la oportunidad para felicitarle a través de las redes sociales. “¡Feliz cumpleaños mi hijo! Cómo pasa el tiempo… ¿Seguiremos jugando juntos? Lo más importante es seguir siendo el chico que eres con un corazón enorme”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram. De igual forma, la protagonista de su propio documental de Netflix quiso dedicarle unas emotivas palabras en las redes sociales: “Por un feliz día y una vida llena de momentos maravillosos. Mamá, papá y tus hermanos seguiremos caminando, esquiando, volando, nadando, navegando, soñando, creando y disfrutando contigo de la mano. Estamos muy orgullosos del pequeño gran hombre en el que te estás convirtiendo”.

Y es que, como ya es habitual en los cumpleaños de los pequeños, Gio y Cristiano no han dudado en hacerle una súper fiesta de cumpleaños con motivo futbolístico, en la que no ha faltado ni un solo detalle. Globos verdes y dorados, confeti de estrellas, vasos y platos de fútbol y una tarta con una camiseta roja con el número 7, como la que su padre luce en el Manchester United. “Un mágico y especial día”, ha escrito la modelo junto a un carrusel de instantáneas en el que ha dejado bien claro que fue un día muy emotivo para todos.

Además, durante la jornada, también ha habido una invitada de lo más especial: Bella Esmeralda. La pequeña de la casa llegó al mundo a finales del pasado mes de abril y alguno de los asistentes aún no la conocían. En una de las instantáneas, Gio aparece con ella en brazos mientras su hermano mayor le da un beso en el pie. En otra de ellas, los gemelos Eva y Mateo posan junto a Alana Martina de forma divertida. Mientras que las niñas lucen un look idéntico con un top rosa y falda vaquera, el hermano lleva bermudas y una camiseta de Marvel.

Tal y como ha mostrado el post, hasta la espectacular villa rural situada a los pies de la Sierra de Tramontana donde la familia está disfrutando de las vacaciones, se han desplazado algunos de sus mejores amigos para celebrar el cumpleaños de Cristiano Jr, como José Semedo o Edu Aguirre, íntimo amigo del jugador del Manchester United y colaborador de El Chiringuito. Un día muy especial que ha dejado claro que, contra viento y marea, la familia Ronaldo-Rodríguez siempre va a permanecer unida.