Chabeli Iglesias soplará hoy las velas por su cincuenta y dos años. Como viene siendo habitual prácticamente desde hace una década, lo hará alejada del foco mediático y la crónica social de nuestro país. Y es que cabe recordar, que la hija del cantante español Julio Iglesias y de la celebridad Isabel Preysler, además de la hermana mayor de los cantantes Enrique Iglesias y Julio Iglesias Preysler; es indiscutiblemente la heredera universal de la discreción del interprete de Con la misma piedra o Soy un truhán, soy un señor para con su intimidad y vida privada.

Pese a ser un personaje de la jet set española y haber protagonizado numerosas portadas en el corazón, además de presentar varios programas de televisión, como Al sol con, en Antena 3 o El show de Chabeli, en Univisión, lo cierto es que desde hace varios años, decidió que nadie supiese de ella y consagrarse como un claro ejemplo de personaje popular de cuna que ha decidido no figurar. «No echo de menos las cámaras. Me gusta mi vida familiar. A mí la fama y lo que son las cámaras un ratito pero no es lo mío», llegó a decir en una ocasión.

Chabeli Iglesias durante un día de compras por Madrid / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que la discreción de Chabeli pasa por su vida en Miami, donde reside junto a su marido, Christian Altaba y sus dos hijos en común con el empresario, Alejandro y Sofía, de veintiuno y once años respectivamente. Cabe recordar en este sentido, que Chabeli y Christian llevan más de dos décadas casados. La pareja contrajo matrimonio el 8 de octubre de 2001 en una ceremonia íntima por lo civil que tuvo lugar en el jardín de su domicilio en la ciudad internacional en el extremo sureste de Florida; a la que no asistió ni Isabel Preysler ni Julio Iglesias. «Nos hubiera gustado hacer partícipes de ella a nuestras familias pero, a causa de que en estos días nuestros familiares están repartidos por distintas ciudades del mundo, decidimos casarnos a solas», explicó entonces la socialité.

El de Christian es el segundo matrimonio de Chabeli, pues antes, mantuvo una relación con Ricardo Bofill, a quien conoció en octubre de 1992 en un restaurante madrileño a través de amigos comunes. Apenas un año después, la pareja se dio el Sí, quiero y se marcho a vivir a Miami sin esperar, claro está, que tan solo 17 meses después de casarse anunciarían lo que muchos habían vaticinado desde el mismo día de su enlace: el fin de su historia de amor por, según rezaba el comunicado emitido expresamente a la prensa, «desavenencias surgidas en la vida conyugal». «El motivo de nuestra separación son las diferencias de personalidad. Lo que Ricardo quiere es una vida muy diferente a la que yo quiero», dijo la hija de Julio Iglesias.

Chabeli Iglesias durante la entrega de unos premios en Jerez / Gtres

En el terreno profesional, Chabeli Iglesias se dedica al mundo empresarial y del diseño. Motivo por el cual, además de por el lanzamiento de su colección de ropa textil para el hogar de la mano de la firma española Carmen Borja, decidió, en marzo de 2021, abrirse un perfil en Instagram, donde ya acumula más de cien mil seguidores.

La última vez que vimos a Chabeli Iglesias públicamente fue el pasado 8 de julio en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva en El Rincón, el palacete del siglo XIX que la marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó. Antes, en mayo, amadrinó una cena solidaria de Mensajeros de la Paz, la ONG que preside el padre Ángel, con quien protagonizó un bonito reencuentro tras varios años sin verse.