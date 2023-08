El momento más tenso de Tamara Falcó en la boda de su mejor amiga

En septiembre de 2022, la vida de Tamara Falcó cambió por completo. Después de que la felicidad llegase a su vida en forma de anillo de compromiso, la marquesa de Griñón se daba de bruces con la realidad al descubrir la infidelidad de Íñigo Onieva en el Burning Man. Su historia de amor se rompía en añicos y tomaba la decisión de separarse del hombre de su vida, y también de su círculo cercano.

La hija de Isabel Preysler se refugió en la religión, fue la socialite más buscada por la prensa y rompió lazos con los amigos del hombre que le había roto el corazón. Cortando por lo sano, la diseñadora comenzó una nueva etapa en la que todos sus esfuerzos fueron a parar a la búsqueda de la felicidad, la cual se especuló que había recuperado junto a Hugo Arévalo. Fueron meses de incertidumbre y máxima preocupación por ella, pues además de perder al hombre con el que iba a pasar por el altar, perdió (o renunció a) alguna de sus amistades más importantes y, en concreto, una con nombre y apellidos: Hussi Istambuli.

Quién es Hussi, el amigo de las influencers

Con la mejor agenda de nuestro país, el relaciones públicas se ha colado en la vida de los rostros más conocidos de España. A sus 42 años, Hussi trabaja como relaciones públicas y probablemente su trayectoria en el mundo de la hostelería fuera la que le llevó a forjar una estrecha relación de amistad con Íñigo Onieva. Se hizo socio de los restaurantes Las Tortillas de Gabino y La Gabinoteca, fue director de Habanera y formó parte de la lista de contactos de la marquesa de Griñón -al menos hasta el año pasado-.

No hay constancia de cuándo comenzó su amistad con la hija de Isabel Preysler, pero desde que esta conociera a Onieva, se hizo mucho más intensa. Llegaron a ser uña y carne, hasta tal punto que Hussi formó parte del documental de la marquesa, siendo una de las pocas personas que tuvo el placer de fardar de su amistad en Netflix.

En paradero desconocido en la vida de Tamara Falcó

Pero hace un año, su amistad dio un giro inesperado. La diseñadora rompió su compromiso y cortó toda relación con Hussi, llegando a borrarle de sus redes sociales -movimiento que continúa a día de hoy-. No quedó ni rastro de su amistad y el relaciones públicas se esfumó de la vida de la socialité como si nunca hubiese formado parte de ella.

El nombre de Istambuli volvió a sonar con fuerza las pasadas Navidades, las primeras de Onieva sin Falcó (o eso creíamos todos). El empresario disfrutó de su primera Nochevieja ‘de soltero’ en su piso nuevo y con dos de sus apoyos incondicionales: su hermana Alejandra y Hussi. Los tres prepararon la cena y se mantuvieron ajenos a todo lo demás. Lo que se descubrió después es que, por aquel entonces, el empresario y la marquesa de Griñón estaban siguiendo el camino de la reconciliación. Tras saltar este paso al frente a los medios de comunicación, Hussi volvió a desaparecer del mapa de la pareja. De hecho, es más que probable que el relaciones públicas no asistiera al gran enlace del año. Desde Look no podemos asegurar que causara baja, pero a juzgar por las imágenes publicadas por ¡Hola! y recordando el histórico amistoso entre Onieva y su amigo, de haber sido testigo de su amor habría formado parte de estas fotografías en exclusiva. ¿No le invitaron? ¿No pudo ir? Sea lo que fuera lo que pasó, quedó constancia de que la relación entre Istambuli y Falcó nunca volvió a ser la misma.

El ¿reencuentro?

Desde entonces, nada se ha sabido del empresario en la vida de Falcó (y tampoco en la de Onieva). Hay dudas de si estuvo presente en uno de los días más importantes para la pareja, pero se ha podido saber que se reencontró con ellos el pasado sábado, concretamente en la boda de Luisa Bergel y Cristian Flórez. Una de las mejores amigas de Tamara reunió a sus seres queridos en Sotogrande para darse el ‘sí, quiero’, formando parte de la lista de 400 invitados tanto Íñigo, como la marquesa de Griñón y Hussi Istambuli.

De esta forma, la marquesa de Griñón ha tenido que volver a verse las caras con el que un día fue su amigo, la persona que salió en su documental, que probablemente no asistió a su boda y del que ya no hay ni rastro en su perfil de Instagram. Un momento que entendemos, sí o sí, incómodo. Se desconoce si tuvieron tiempo de ponerse al día, de dejar las diferencias a un lado (al menos por su amiga) o si, por el contrario, se limitaron a estar en el mismo lugar pero más distanciados que nunca.