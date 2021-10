La cuenta atrás de Cristina Pedroche en su año más agridulce

El pasado 1 de enero Cristina Pedroche daba la bienvenida a uno de los años más agridulces para ella sin saberlo. La presentadora se ha convertido desde 2014 en una de las piezas clave de las Navidades de Antena 3, pues es la encargada de despedir el año. De hecho, la cadena ha vuelto ha confiar en la modelo una vez más. Este 30 de octubre cumple 33 años, y lo hace en un momento de crecimiento personal. Aunque no todo ha sido un camino de rosas para ella.

Nada más comenzar el 2021, Pedroche y su marido, Dabiz Muñoz, recibieron un enorme susto, que afortunadamente solo quedo en eso. Una nube de humo negro que procedía del centro comercial de El Corte Inglés situado en la madrileña calle de Serrano comenzó a visualizarse por toda la capital. Hecho que no tardó en viralizarse en las redes sociales, ya que en ese lugar es donde se encuentra StreetXo, uno de los restaurantes más conocidos del cocinero. Por suerte, no ocurrió nada. “Me estáis escribiendo muchos preocupados porque habéis visto la noticia de que se está quemando StreetXo. Estad tranquilos porque StreetXO no se ha quemado, ha sido en el restaurante de al lado, en Cascabel, y además no es un incendio grande”, explicó el chef para tranquilizar a sus seguidores.

La pandemia del coronavirus también ha interferido en los negocios de su marido y ha causado estragos. En diciembre de 2020 salía a la luz que Dabid Muñoz tomaba la decisión de cerrar su restaurante de Londres. «Tuvimos que decidir fríamente qué era lo inteligente. ¿Qué es lo inteligente, dar un pasito atrás para dar dos adelante? ¿Dejar que un barco se hunda y que hunda toda la flota?», contó el empresario sobre esta importante decisión.

Las malas noticias no dejaban de llegar para Cristina Pedroche y en el mes de mayo todo se volvió a teñir de negro cuando tuvo que despedirse de una de las personas más importantes para ella: su abuela. “Despedirse de alguien es muy doloroso, pero hacerlo en esta situación, la verdad, es horrible. El jueves por la noche falleció mi abuela tras haber estado 18 días luchando en el hospital contra la COVID”, contó con mucha tristeza en texto en el que dejó claro que “los abuelos y las abuelas deberían ser eternos”.

Después de la tormenta llega la calma. Dicen. Las buenas noticias llegaron, y Cristina Pedroche no para de crecer como la espuma profesionalmente. Afrontó el reto como presentadora de Love Island, formato que ha renovado por una nueva temporada y ya ha empezado la cuenta atrás para prepara su look para dar las Campanadas 2021. Por el momento no se conocen los detalles sobre cómo será el atuendo que luzca, pero teniendo en cuenta las ediciones anteriores, lo más probable es que Cristina Pedroche vuelva a brillar con luz propia.

Además, hace unas semanas Cristina y Dabid Muñoz celebraron un nuevo reconocimiento del cocinero, pues recientemente ha sido elegido como el mejor chef del mundo por The Best Chef Awards. «Mi número 1. El mejor cocinero del mundo pero también el 1 en todo lo demás. Muy orgullosa de ti y del camino que eliges cada día para ser mejor persona. Te quiero y te admiro Marido -como llama cariñosamente a Dabiz-«, escribió Cristina Pedroche muy orgullosa de los logros del empresario.