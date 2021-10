Cristina Pedroche está atravesando un momento de felicidad plena. El trabajo le sonríe y no para de abordar nuevos proyectos; y su vida personal va viento en popa con su historia de amor con Dabiz Muñoz por bandera. Hace tan solo unas semanas que los dos recibieron un alegrón después de que el chef fuera reconocido como mejor cocinero del mundo. Qué mejor momento que este para ampliar los negocios en los que ambos participan.

La presentadora desveló los próximos pasos que va a dar el matrimonio, el pasado miércoles durante su presencia en Zapeando, programa en el que trabaja por las tardes. La colaboradora Maya Pixelskaya estaba hablando de algunos de los ascensores más famosos del mundo, como los de los rascacielos de Dubái. y Pedroche confesaba que «a mí me da miedo, pero si me tengo que subir me subo…». Justo después se descolgaba con unas declaraciones inesperadas: «En breve voy a empezar a ir a menudo».

«Abrimos un restaurante allí». Con esta contundente declaración, Cristina Pedroche desvelaba que el matrimonio cruza el charco para seguir expandiendo su negocio, ahora en los Emiratos Árabes. Todo un hito que habla muy bien de lo boyante que es el negocio de ambos.

Pero no es la única buena noticia en forma de apertura ya que Cristina Pedroche anunció hace unos días la puesta en marcha de otro negocio. Será en Barcelona. Bajo el nombre de Goxisme il.lustrat servirán comida de alta cocina pero en formato de fast food. A destacar es que serán precios populares, entre 25 y 30 euros, lejos de lo que cuesta DiverXO. Se ubicará en el hotel NH Collection Barcelona Constanza -antiguo Don Giovanni- y dispondrá tanto de salón como de terraza.

Cristina Pedroche: cuenta atrás hacia su gran día

A punto de llegar a mediados del mes de octubre, cada vez queda menos para la gran cita de Cristina Pedroche: las campanadas de fin de año. La de Vallecas está preparándose para volver a ser el centro de atención el próximo 31 de diciembre. Lo cierto es que ningún año deja indiferente. En estas semanas de octubre es cuando da forma a lo que será su look, que a buen seguro será comentado. No obstante, todavía no ha querido dar apenas pistas. Solo hace unos 15 días comentó que «es una cosa muy importante lo que vamos a hacer este año. Necesitamos el ‘ok’ de otra cosa, y ya nos lo han dado, entonces parece que la cosa va caminando… va a ser muy fuerte», comentó en el espacio de sobremesa de La Sexta. Una vez más, será su estilista de confianza, Josie, el que se encargue de confeccionar el estilismo.

¿Superará al del año pasado?