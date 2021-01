¡Lo ha vuelto a hacer! Cristina Pedroche ha reinado, pero no en lo que a datos de audiencia se refiere. La presentadora ha vuelto a alzarse con la victoria en redes sociales gracias a su esperadísimo look, convertido en carne de memes. No es nada nuevo, año tras año, cada vez que desvela su secreto mejor guardado cual novia en el día de su boda, la vallecana se convierte en trending topic con su elección de vestuario. Y todo gracias a su estilista de cabecera, Josie, que sabe cómo ingeniárselas para convertirla en la estrella de la Nochevieja. Y anoche no iba a ser menos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

A pesar de que este último día del 2020 fue la noche de Ana Obregón, líder absoluta de las Campanadas junto a su compañera Anne Igartiburu, su competidora directa venció, al menos en las redes sociales. Su aparición con un abrigo edredón ya dio el pistoletazo de salida al ingenio de los internautas que no tardaron en llenar twitter e Instagram con divertidos memes que incluían una nueva versión del pillow challenge que popularizó Dulceida en plena pandemia.

«Ya está disponible el vestido de la Pedroche», escribía una usuaria junto a una imagen de la presentadora con su abrigo a modo de imagen de un nuevo producto de Ikea.

Ya está disponible el vestido de la Pedroche pic.twitter.com/lDZm7AwMrJ — Marta_xD (@marta_xD_xDD) December 31, 2020

«Pedroche haciendo un homenaje a todos los españoles con el edredón en la cuarentena», publicaba otra. Y es que la colaboradora de ‘Zappeando’ pretendía, con su estudiado estilismo, lanzar un mensaje de esperanza centrándose en la gente que este año celebraría la Nochevieja sin salir de su casa. Y vaya si lo hizo. En este 2020 la ‘nueva normalidad’ ha sido cambiar el fondo de armario y llenarlo con pijamas y ropa de estilo comfy para estar en casa. Y las Navidades no iban a ser menos.

Pedroche haciendo un homenaje a todos los españoles con el edredón en la cuarentena pic.twitter.com/scytOq6WrM — Verónica Pérez (@ILoveveroperez) December 31, 2020

Pero además de los memes, hubo quien incluso se atrevió a hacer lo que podríamos llamar el ‘Pedroche challenge’. Solo tuvieron que dejar el sentido del ridículo en un cajón y sacar su nórdico posando para la foto imitando a la presentadora. Cristina Pedroche haciendo historia un año más y consiguiendo lo que solo ella sabe hacer: arrancarnos una sonrisa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de [email protected]@ha (@co_va_ha)

Pero el plato fuerte llegó cuando, segundos antes de comerse las uvas, se despojó del abrigo y dejó al descubierto el minúsculo vestido firmado por Pedro del Hierro. «Un homenaje a las mascarillas que tanto usamos», explicaba entonces la mujer del chef Dabiz Muñoz, con el que pretendía «llevar luz a todas las casas».

«El vestido de la Pedroche: parecidos razonables», reza otro meme junto a una imagen de un papel de burbujas. Imaginación al poder. Los usuarios, en su mayoría followers de la presentadora, no dejan de sorprender, elevando a Cristina Pedroche a la categoría de «reina de las redes». Una noche así bien lo merece.

El vestido de la Pedroche: parecidos razonables. pic.twitter.com/UXtuxUjoum — Leila (@avionsinfreno) December 31, 2020

El abrigo edredón era una capa formada por más de 100 metros de tela de seda reciclada con tintes ecológicos, con los que se consiguió el color blanco. Mientras que el vestido, confeccionado en más de 350 horas de trabajo, llevaba 16.308 piedras. Completaban el look un impresionante tocado de Olivier Bernoux con 2.021 cristales que cubría su coleta, y unas botas de pedrería en color verde, el de la esperanza.