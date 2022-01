Nueva etapa en la vida de Cristina Pedroche. Podría decirse que la de Vallecas está disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida tanto a nivel profesional como personal. Y es que después de haberse coronado como la reina de las Campanadas año tras año, la locutora podría estar planteándose ir un paso más allá en su relación con Dabid Muñoz.

Fue hace más de seis años cuando la colaboradora y el chef entablaron una relación que terminó convirtiéndose en una de las más consolidadas del panorama nacional. En numerosas ocasiones, ambos se han hecho eco de que su conexión fue instantánea, motivo por el que pasaron por el altar y continúan estando muy unidos. Pero, ¿habrán pensado en algún momento en ser padres? Esta es una pregunta que probablemente haya rondado entre sus fans durante mucho tiempo, pero ha sido durante la última emisión de Zapeando cuando Pedroche ha contestado sin titubeos.

Haciendo gala de su espontaneidad, Cristina aprovechó su aparición en el programa para explicar que el tema de la paternidad había conseguido provocar más de una disparidad entre ella y su padre. Y es que en más de una ocasión, la influencer ha hecho público su deseo de no tener hijos por el momento, o incluso si la situación no se da, no tiene problema en no experimentar la maternidad. Unas declaraciones que no parecen gustar mucho a su progenitor, que estaría deseando convertirse en abuelo: “Mi padre quiere ser abuelo ya”, revelaba la propia vallecana en Zapeando. Una sorprendente confesión que ha hecho que de inmediato, Dani Mateo y Lorena Castell se unan al “bando” del padre y hayan animado a la pareja a dar el paso de aumentar su familia: “Quiero que seáis padres”, revelaba su compañero mientras pedía al resto de allí presentes su opinión. Por su parte, Lorena tenía ciertos pensamientos encontrados, ya que la llegada de un bebé a la pareja podría suponer un freno en la expansión empresarial de Dabid: “Se descentrarían y dejarían de abrir sitios y a todos nos conviene tener uno cerca”, explicaba entre risas haciendo referencia al nuevo restaurante del cocinero, bautizado ya como RavioXo. Mirando desde esa perspectiva, Mateo finalmente dio la razón a su compañera: “Entre un hijo y un nuevo restaurante, prefiero el restaurante”.

Entre las diversas opiniones del equipo de Zapeando, Cristina quiso dejar clara su postura: “Yo no quiero”, contestaba, refiriéndose al hecho de ser madre a corto plazo. Además, parecía estar muy de acuerdo con sus compañeros en que este no es el momento idóneo para tener un bebé, ya que se mostró muy feliz por la gran acogida que tienen todos y cada uno de los restaurantes de su marido y no quiere que nada impida ese crecimiento. Por si fuera poco, ella también está inmersa en varios proyectos televisivos y de redes sociales, sin dejar de lado su participación anual en la Nochevieja de Antena 3 junto a Alberto Chicote.