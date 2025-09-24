Cristina Castaño desvela la grave enfermedad de un actor de ‘La que se avecina’: "Necesita ayuda"

Justo un mes después del nacimiento de su hijo, Cristina Castaño ha utilizado las redes sociales para desvelar el difícil momento por el que está atravesado un amigo y compañero de profesión. Se trata de Jimmy Shaw, un actor que conoció durante el rodaje de La que se avecina y que, desde hace años, padece cáncer de páncreas. «Hoy, al que muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda», comenzaba a escribir en su perfil oficial de Instagram.

«Desde hace tres años padece un cáncer de páncreas que, tras remitir totalmente en un momento dado, volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados», proseguía. Sin embargo, tras esta inesperada y mala noticia, los seres queridos del actor han conocido a un doctor de Lisboa que es capaz de operar el caso médico de Jimmy, algo que ha provocado que todos sus seres queridos «se hayan puesto manos a la obra para recaudar fondos y poder costear la intervención», la cual no está cubierta ni por su seguro privado ni por la seguridad social.

Es por ello por lo que aprovechando su tirón mediático, Cristina Castaño ha querido pedir a todos sus seguidores que quien quiera aportar cualquier tipo de ayuda, será bienvenido. «Desde mi perfil aprovecho para quien quiera y pueda, aporte su grano de arena para que nuestro querido Jimmy, que tantas risas nos ha regalado, pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír y confiar en que toda esta pesadilla llegue a su fin», manifestaba.

A continuación, la actriz explicaba los pasos que tenían que seguir si querían donar: «Para donar (no importa cuánto, cualquier cantidad es bien recibida), entrad en mi storie o en el link de mi biografía, y ahí encontraréis toda la información del crowdfunding, de la operación y de la historia de Jimmy. Gracias a todos de antemano. Jimmy y toda su tribu os agradecemos cualquier energía amorosa para todo este duro proceso», concluía.

En el enlace que Castaño ha compartido se puede ver que ya hay recaudados más de 35.000 euros, siendo 284 personas las que han querido ayudar. No obstante, lo cierto es que el objetivo al que quieren llegar es de 100.000 euros, por lo que aún les queda bastante para llegar a la meta. Sin embargo, no tienen todo el tiempo que les gustaría, y es que en esta misma página han anunciado que será el próximo 26 de septiembre cuando Jimmy se someta a la cirugía en Lisboa, la cual puede cambiar su vida para siempre.

¿Quién es Jimmy Shaw?

Jimmy Shaw es un actor que nació en Los Ángeles y creció en un pueblo pequeño al lado del mar atlántico, concretamente en las afueras de Boston. En la actualidad, ha fijado su residencia en Madrid y es conocido por su larga trayectoria en el mundo de la interpretación, donde ha tenido el placer de formar parte de exitosos proyectos como La que se avecina, El ministerio del tiempo, El tiempo entre costuras o Con buenas intenciones, entre otros muchos. Fue precisamente en la primera serie mencionada donde coincidió con Cristina Castaño, tal y como ella misma ha contado en su último post de Instagram.

Sobre su vida personal, son pocos los datos que se conocen. De hecho, no se sabe si mantiene algún tipo de relación sentimental, así como tampoco ha trascendido dónde vive, con quién o cómo está viviendo este revés de salud.