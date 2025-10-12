Cristina Castaño se despide hundida de Jimmy Shaw, su compañero de ‘La que se avecina’
La actriz de 'La que se avecina' ha rendido un bonito homenaje a su compañero
Jimmy Shaw ha fallecido a causa de un cáncer contra el que llevaba un tiempo luchando
Hace escasos días, la actriz Cristina Castaño hacia una petición desesperada a sus seguidores en las redes sociales. Solicitaba ayuda económica desinteresada vía crowdfunding para financiar la operación de su compañero y amigo Jimmy Shaw, víctima de un cáncer de páncreas. Una intervención que, según confirmaba Castaño, costaría al actor unos 10.000 euros. Un dinero que no tuvieron tiempo de reunir como esperaban. Shaw fallecía en la tarde del 11 de octubre sin poder ni siquiera intentar esta última oportunidad en la que se habían volcado gran parte de sus amigos.
La propia Cristina Castaño informaba de su deceso a sus seguidores de las redes sociales con un emotivo post en el que, sin pudor y con gran sentimiento se mostraba hundida: «Hoy se nos ha ido @misterjimmyshaw. Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso», escribía Castaño junto a una instantánea selfie al lado de Shaw.
Mensaje de Cristina Castaño. (Foto: Instagram)
Seguidamente, la artista agradecía a todos los que, hasta ahora, habían contribuido de algún modo a la lucha de Jimmy por sumar tiempo de vida a su delicada situación clínica: «Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusisteis vuestro granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder costear la operación que, teníamos la esperanza, le hiciese ganar la dura batalla contra el cáncer». Como ha contado Castaño, organizadora e impulsora de la recaudación, no se pudo culminar el altruista objetivo de esta acción económica en pro de su gran a amigo: «Finalmente no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo ese cariño que le brindasteis» , escribía.
El mensaje de Cristina Castaño
Cristina Castaño en la premier de ‘Magalopolis’ en Madrid. (Foto: Gtres)
A pesar de la alegría de haberse convertido en madre de su hijo León, el pasado mes de agosto, Cristina también lamentaba en su publicación la cuenta pendiente entre ambos que quedó sin saldarse con la muerte de su gran amigo: «Ayyyyy… My dear brother in law… Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo… Vamos a tener que esperar para eso, pero… Todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy…», finalizaba devastada Cristina haciendo referencia a la relación de cuñados que le unía en la ficción a su gran amigo.
Como no podía ser de otro modo, un nutrido grupo de amigos de Cristina, se apresuraba a abrazar virtualmente a la actriz, llenando la publicación de mensajes de cariño y de apoyo ante tan dura pérdida. Nuria Gago, Alicia Sanz o Víctor Palermo, entre otros, han sido los nombres propios del mundo de la interpretación que han querido mostrarse cercanos con Castaño en estos duros momentos. Según ha podido saber LOOK, los restos mortales de Shaw permanecen en Lisboa donde se encontraba el actor en el momento de su fallecimiento. Habrá que esperar unos días, como ha confirmado el núcleo más cercano al artista, para conocer día y fecha de su sepelio.