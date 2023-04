Que Georgina se ha convertido en una mujer de éxito no se puede negar, pero de ahí a que todo lo que narra en su documental de Netflix sea verdad… Sus lujos, su relación de amistad con ‘Las Queridas’, su maternidad y, sobre todo, la pérdida de su bebé han copado titulares de la prensa internacional. Pero, si hay algo que ha interesado al mundo entero, eso ha sido su historia de amor con Cristiano Ronaldo, uno de los hombres más ricos del mundo.

Según Soy Georgina, la empresaria y el futbolista se conocieron en la tienda de Gucci para la que trabajaba como dependienta antes de saltar a la fama. Un flechazo, mil chispas y un romance digno de una plataforma como Netflix. Pero como todo el mundo, la protagonista de su propio documental también tiene un pasado que parece que ahora está saliendo a la luz. Y ha sido Pablo Bonee, TikToker, el primero en hablar.

El joven ha relatado durante tres vídeos cómo fue su experiencia trabajando con Georgina Rodríguez y la verdad de su tan mediática y aclamada historia de amor. Frente a 350 mil seguidores, Pablo ha comenzado explicando que coincidió con la celebrity durante dos meses en la tienda: «Yo estaba en la sección de hombre, ella en la de mujer, y ya había visto a Cristiano varias veces en la tienda antes de que se conocieran».

Su historia de amor

Según Pablo, la verdadera historia de cómo se conocieron Georgina y Cristiano, no fue como ella la contó públicamente: «Cuando se conocieron, Cristiano entraba en una tienda de Gucci con sus amigos y con su hijo y justo ella salía por la puerta, pero eso NO fue así». Al parecer, cuando el futbolista entró en la tienda, todos los dependientes se giraron para mirarle, aunque solo podían atenderle los responsables debido a su alto rango en la sociedad. «Georgina en ese momento estaba atendiendo a una clienta y quería llamar su atención, hasta que hubo una mirada cómplice entre ellos dos. Sí que es verdad que no hablaron, pero después, una o dos semanas, se vieron en una fiesta donde se conocieron un poquito más», ha continuado su relato.

Tras este primer contacto visual, comenzó su romance. «Cristiano venía a buscar a Georgina con diferentes coche para impresionarla. Ella se iba al almacén a cambiarse de ropa, a ponerse guapa, se pintaba los labios y salía por la puerta», ha explicado. Entonces, la vida de la empresaria dio un giro de 180 grados, sobre todo a nivel mediático: «Su vida empezó a cambiar por completo hasta el punto de que ella estaba agobiada por todo el revuelo mediático y Cristiano le enviaba seguridad privada. Ella pidió el traslado a El Corte Inglés para que fuera más complicado que la gente accediese a donde estaba».

¿Amigos o enemigos?

Pero muchos han criticado a Pablo por el giro de su relato. En la parte 1, el Tiktoker se refiere a Gio en términos no muy amables, pero en la parte 3, se refiere a ella como una persona completamente diferente. «Georgina siempre fue así. Siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Al final ella siempre estaba buscando pegar el pelotazo, por eso trabajó en diferentes firmas de lujo. Ella se movía en ambientes con mucho dinero; ella siempre quiso avanzar y crecer, y cuando conoció a Cristiano fue su oportunidad del estrellato», comienza diciendo. Tras ver la repercusión de sus vídeos, el ex dependiente de Gucci cambia su relato: «Yo siempre me llevé muy bien con ella. Ella es una chica muy graciosa, muy espontánea. Es muy amable, muy cariñosa, es muy humana». Muchos han calificado esta intervención en la red como una forma de dar publicidad al documental, mientras que otros muchos han comentado que sería crear polémica falsa para ganar seguidores. Sea como fuere, Pablo ha dejado la intriga en la red finalizando su historia con Georgina con la siguiente frase: «También hay cosas que me las reservo para mí que solo Georgina y yo sabemos y no os las puedo contar».