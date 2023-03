Los grandes dramas de Georgina Rodríguez más allá del lujo

Antes de Cristiano Ronaldo (38), la vida de Georgina Rodríguez (29) no tenía nada que ver con lo ostentoso ni el lujo que rodean ahora a la influencer. Más bien todo lo contrario. Así lo desvela ella misma en su docu-reality, Soy Georgina, para el que Netflix presentó este viernes la segunda parte. «No teníamos ninguna duda de hacer una segunda temporada, porque es muy difícil encontrar una persona con la generosidad de Georgina. Nos abrió las puertas de su casa de par en par», explicó el creativo de Netflix tras anunciar la continuidad de la serie. «En esta segunda temporada, hay una generosidad por parte de Georgina y de toda su familia que al espectador le va a tocar, independientemente de que te guste o no el personaje. Va a ser muy fácil identificarte con ella», añadió.

Georgina Rodríguez nació en enero de 1994 en Buenos Aires, en Argentina, sin embargo, se crio en Jaca, un municipio de la provincia de Huesca, en Aragón. Pues su padre «es argentino y mi madre es de Murcia. Fueron a Buenos Aires con mi hermana Ivana para que ellas conocieran a la familia de mi padre. Decidieron quedarse un tiempo allí y nací yo», explicó la empresaria en la primera parte del documental mientras hacía un repaso por los lugares que marcaron su infancia. «Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca», señaló.

Precisamente en torno a su figura paterna se encuentra uno de los grandes dramas de Georgina. Y es que se conoce que Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, su nombre, fallecido el 27 de enero de 2019, a los 70 años, estuvo cuatro años en prisión, primero en Zaragoza, después en Murcia y luego en Alicante, por un delito contra la salud pública cuando aún sus hijas -Georgina, Ivanna y Patricia (hermanastra de ambas)-, eran adolescentes. «Mi padre tenía una pistola y se encerraba en una habitación de la casa. Un día mis hermanas y yo entramos, y mi padre estaba preparando unos paquetes. Cuando le pregunté que qué era eso me dijo que eran paquetes de comida para los pobres», contó Patricia, fruto de su relación sentimental con María Jesús, la primera mujer del progenitor, en una entrevista en Sábado Deluxe.

Con Patricia, tal y como se ha demostrado en los últimos años, Georgina no mantiene ningún tipo de relación. De hecho, la hermanastra de la pareja del ex jugador del Real Madrid ha reprochado a la influencer en varias ocasiones en los últimos años que no la ayude económicamente, ya que afirma estar en la ruina y viviendo de okupa. «Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos (…) No me esperaba esto de mi hermana. A veces tengo para comer, otras no. A veces tengo para pagar el alquiler, otras no», contó en la citada intervención en televisión.

En lo referente a su madre, Ana María Hernández, Georgina siempre se ha mostrado muy discreta a la vez que orgullosa. «Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables», escribió Georgina junto a varias imágenes suyas de pequeña en su perfil de Instagram, coincidiendo con el estreno de la primera parte del reality que protagoniza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

El episodio más duro de la vida de Georgina Rodríguez

Pero sin duda, el episodio más duro de la vida de Georgina Rodríguez, más allá de sus guerras familiares o problemas económicos, llegó en abril del año pasado, cuando junto al futbolista portugués, anunció la muerte de uno de los dos mellizos que esperaba. «Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo», se podía leer en el comunicado emitido expresamente por la pareja para comunicar la terrible noticia. «Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos».

Este episodio es uno de los más conmovedores y difíciles para Georgina, en la segunda parte de Soy Georgina.