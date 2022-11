Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y el encuentro con su padre que nunca llega

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ no ha querido faltar a la última edición de SICAB, donde además ha sido galardonado con uno de los premios por su carrera. Una noche muy especial en la que ha estado acompañado por su mujer, Virginia Troconis. Tan atento y amable como suele ser habitual, el torero no ha dudado en atender a las cámaras de la Agencia Gtres, que le han felicitado por este reconocimiento. «El homenaje para mí siempre es el cariño del público, ese es mi premio. Estoy muy feliz de que me hayan elegido para hacerme este homenaje a mi trayectoria, mi carrera, y en Sevilla, la ciudad en la que han nacido mis hijos, donde vivo, donde tengo muy buenos amigos, y donde me encuentro como en casa», ha dicho el diestro.

Sobre un posible reencuentro con su padre, el torero se ha mostrado prudente: «eso va muy tranquilo todo. Eso está perfecto, muy tranquilo todo, pero va perfecto», ha dicho, sin entrar en más detalles sobre este tema. El diestro no ha descartado que el encuentro se vaya a producir en algún momento y ha dicho que no dejará de informar a los medios. Manuel Díaz ha preferido no opinar sobre las últimas noticias relacionadas con el caso de presunta paternidad de Julio Iglesias: «no sé, es que yo no puedo hablar de esas cosas porque son muy delicadas, yo podo hablar de lo mío. Lo que sí puedo decir es que todos los hijos tienen derecho a saber quién es su padre», ha dicho.

Un reencuentro en standby

El pasado mes de marco, poco después de sufrir un infarto que estuvo a punto de costarle la vida, Manuel Benítez ‘El Cordobés’, reaparecía ante los medios para presentar una fundación a su nombre y hablaba del tema del que hasta ahora siempre había huído: un encuentro con su hijo. «Estamos ahí ahora mismo, pero todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera», dijo el diestro, que aseguró que intentaría mantener una conversación poco a poco con su hijo, con el que, hasta ahora, la relación había sido nula. Sin embargo, a punto de acabar el año, esta reunión todavía no se ha producido y por las recientes palabras de Manuel Díaz en Sevilla, parece que todavía va para largo.

En septiembre, este digital publicaba en exclusiva que Manuel Díaz «tiene intereses en el encuentro con su padre», que van más allá de lo emocional. Fuentes cercanas de toda solvencia confimaron a Look que, tras las palabras de acercamiento de Benítez frente a los medios, su hijo se mostró receptivo a coger el guante que le lanzó su padre y «dio luz verde a seguir adelante». Fue entonces cuando comenzó un proceso entre ambos con dos intermediarios y, al parecer, no se ha llegado a un acuerdo, por lo que el encuentro no se producirá, al menos, por ahora.