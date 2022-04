El desgarrador episodio de ‘El Cordobés’: así fue la primera vez que vio a su padre

Sentado con una sonrisa, Manuel Díaz, conocido como El Cordobés ha esperado con mucha emoción el momento en el que llegara Anne Igartiburu para comenzar una entrevista que ha repasado desde su infancia hasta la actualidad. De esta manera, el torero se ha convertido en el protagonista indiscutible de la última emisión de Diez momentos, espacio que se emite cada jueves en Telemadrid.

Si hay un episodio de su vida que le ha marcado ha sido la relación que ha tenido siempre con su padre, Manuel Benítez a quien desde pequeño ha idolatrado pese a que éste no ha querido tener ningún tipo de relación con él. “No hay rencor”, ha indicado el maestro durante la entrevista, dejando así las puertas abiertas a una posible reconciliación.

Manuel Díaz ha recordado su infancia y cómo el “rechazo” de su padre empezó a formar parte de su vida desde que era tan solo un niño. Sin embargo, siempre le ha visto como un ídolo por su figura en el mundo del toreo, pues él ha seguido sus pasos empujados por su pasión. “En esa época era como Superman, como un héroe de cómic. Era inalcanzable, intocable. Era como el ser más poderoso de España y el más admirado. Él había salido de la nada. Era un ejemplo a seguir”, ha explicado con orgullo, pero explicando que también era un “espejismo” esa situación que estaba viviendo.

Instantes después, el padre de Alba Díaz ha querido relatar el desgarrador episodio que vivió cuando vio por primera vez a su padre. «Yo la primera vez que veo a Manuel Bénitez es cuando yo estoy en Córdoba», ha comenzado explicando. «Nosotros vivíamos en Collado de Villaba en Madrid, estaba la situación crítica en mi familia, estábamos desesperados y no tenía ya salida y mi madre me coge y me dice ‘vamos a buscar a tu padre’. Arrancamos para Córdoba y nos metímos a vivir en una pensión los dos. Y mi madre salía a buscarlo diariamente mientras yo esperaba en el hotel», ha dicho.

«Ahí tendría unos 9 años. Mi madre empezó a tocar contactos para dar con él. Y ya decide ir todas las noches a sentarnos en el portal de su casa. Todas las noches me iba sobre las nueve de la tarde y me sentaba hasta la una de la mañana en la puerta de la casa de El cordobés. Un día y de eso sí me acuerdo perfectamente. Vino un coche y paró en la puerta y esa fue la primera vez que yo vi a este hombre cerca», ha continuado contando sobre el momento en el que conoció a su padre.»En ese momento me dijo mi madre ‘tú padre, corre’. Y yo me fui corriendo y me agarre a la ventanilla del coche, este hombre me miró, me vio la cara y le dijo al chófer ‘tira, tira’. Ese coche me llevó en volandas por la calle abajo. Mi madre empezó a llorar, obviamente», ha añadido.

El que fuera marido de Vicky Martín Berrocal ha asegurado que el mayor rechazo que sintió fue cuando vio a su madre llorar. «No me hacía daño a mí porque no me lo podía hacer porque yo no quería a esa persona, una persona que tú no quieres no puede hacerte daño, pero le estaba haciendo daño a la persona que yo más quería», ha sentenciado.

Su amistad con ‘Paquirri’

Manuel Díaz, ha confesado que sintió el calor de Paquirri desde el minuto uno desde que lo conoció. «Esto es el reconocimeinto de un ser humano, noble, honesto y honrado hacia un chiquillo que solo tenía la ilusión de seguir los pasos que él había seguido», ha opinado del padre de Cayetano y Francisco Rivera.

«¿Cómo te demostró Paquirri que estaba a tu lado?», ha preguntado Anne Igartiburu». «La primera vez que yo coincido con el maestro estoy en un tentadero y yo le miro, él me mira con esa cara que tenía indiscutible, esa sonrisa que penetraba», ha revelado el torero. «El maestro me dio consejos y sobre todo, lo más grande, aceptándome», ha terminado diciendo con una sonrisa.

De hecho, hay un momento para El Cordobés, que no olvidará jamás, que tuvo lugar el día que murió Paquirri en la conocida plaza de toros de Pozoblanco. «La plaza estaba tan llena que a mi me metieron en el callejón. El maestro en el primer toro pone un par de banderillas y cuando el toro lo persigue, salta la barrera y pasa por delante mía, que es cuando me da un cachetón y me dice ‘¿tú que haces aquí? Me mira y se ríe y yo me puse rojo», ha sentenciado con emoción.