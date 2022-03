En las últimas semanas, Vicky Martín Berrocal se ha situado en el centro del foco mediático. Su inesperada ruptura con João Viegas ha hecho que cada vez sean más las personas que quieran saber acerca de su vida amorosa, aunque lo cierto es que más allá de las relaciones que haya podido protagonizar, la diseñadora se ha consolidado como una de las it girls más destacadas del panorama nacional. Y no es para menos, ya que ha conseguido plasmar su exquisito gusto estilístico en todas y cada una de las prendas que llevan su sello de identidad.

Tras casi dos décadas envuelta en el mundo de la moda, podría decirse que Vicky se ha atrevido con todo tipo de diseños: desde los de flamenca tradicional hasta los nupciales y de invitada, demostrando así que ningún corte se le resiste y resultando atractiva para algunos de los rostros más conocidos mundialmente, entre los que está el de Penélope Cruz. Cada vez son más las famosas que se rinden ante los encantos de las creaciones de la ex de “el cordobés”, motivo por el que la actriz no ha dudó en hacer un guiño a su propio país al posar para el objetivo de Pedro Almodóvar enfundada en uno de los diseños de la última colección que Vicky lanzó al mercado, bautizada como “Volver”. Teniendo en cuenta que la de Alcobendas es una de las celebrities más destacadas, su gesto con Vicky no ha pasado desapercibido, siendo éste un sueño que Martín Berrocal puede presumir de haber llevado a cabo: “Las que habéis seguido mi trabajo desde que empecé en la moda flamenca el 2005, me imagino que reconocéis este vestido de mi última colección Volver, colección con la que me despedí hace siete años y con la que dije adiós a mi gran pasión. En esos diez años se hicieron realidad muchooooos sueños pero hubo uno que se quedó en el tintero, vestir a Penélope. Sí, era mi sueño…”, desvelaba visiblemente emocionada.

Pero el ámbito de la moda no es el único en el que Vicky ha conseguido triunfar. Su ruptura con el empresario portugués ha tenido lugar cuando también se encontraba en uno de los momentos más dulces a nivel televisivo, dirigiendo la sección bautizada como “Tercer grado” dentro de El show de Bertín en Canal Sur. Muchos han sido los famosos que han pasado por el programa dirigido por el cantante, pudiendo así mostrar una cara al público mucho más personal de la que está acostumbrada a verse. Por su parte, la diseñadora se encarga de mantener una conversación con los protagonistas en la que les somete a una serie de preguntas un tanto comprometidas, con el objetivo de crear anécdotas de lo más divertidas para la historia de la cadena andaluza. De hecho, muchos han sido los rumores que han vinculado a Bertín y a Vicky como nueva pareja, dada su buena relación laboral. Algo que ellos mismos han negado mientras se centran en sus respectivas carreras profesionales.