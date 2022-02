Recordamos los amores de Vicky Martín Berrocal tras su ruptura con João Viegas

Las apariencias engañan, y si no, que se lo pregunten a Vicky Martín Berrocal y a João Viegas. Pese a que a priori pudiera parecer que ambos estaban viviendo uno de los momentos más felices de su relación, lo cierto es que fue el pasado día 21 cuando se dio a conocer su ruptura. La diseñadora y el empresario habrían decidido tomar caminos separados tras tres años de relación y una convivencia en común, algo totalmente inesperado en el panorama nacional.

Además de haber puesto punto y final a su relación, ¡Hola! aseguró que la ex de “El Cordobés” ya estaría buscando una casa para volver a instalarse en la capital después de haber pasado casi dos años en el lujoso domicilio de su pareja, ubicado en Lisboa. Una decisión que deja entrever que no hay opción de retorno entre ambos a consecuencia de un “desgaste” en su romance. No obstante, esta no es la primera vez que la onubense prueba suerte en el amor, habiendo intentado encontrar a su príncipe azul en otras ocasiones.

Podría decirse que Vicky Martín Berrocal abrió su corazón de la mano de Manuel Díaz “El Cordobés”. Fue el 24 de octubre de 1997 cuando el torero y la diseñadora se dieron el “sí, quiero” en Sevilla para protagonizar una historia en la que él fue considerado como Ceniciento y ella como la Princesa. Fruto de ese matrimonio nació Alba Díaz, la joven por la que ambos progenitores sienten devoción. Pero todo cuento tiene su fin, y pese a haber vivido unos años cargados de romanticismo, la onubense y el diestro decidieron divorciarse por mutuo acuerdo y mantener una relación amistosa que a día de hoy sigue vigente. Prueba de ello son las numerosas muestras de cariño que ambos se dedican siempre que tienen ocasión de manera pública.

Aunque “El Cordobés” es el hombre más conocido dentro de la vida amorosa de Vicky, no ha sido el único. Fue en 2002 cuando se dio a conocer el romance entre la diseñadora y Álvaro Muñoz Escassi, que parecían muy unidos antes de poner punto y final a su romance un año después. Cinco años después, el corazón de la diseñadora volvió a abrirse junto a Israel Bayón, un joven empresario y socio de Pedro Trapote en la que fue la discoteca Pachá en Madrid. No eran muchas las apariciones públicas en común de ambos, pero todo parecía ir bastante bien entre ellos hasta que rompieron su relación un año después. Aún así, demostraron que su relación amistosa era muy estrecha, hasta el punto de acudir juntos a la boda de Cari Goyanes y Antonio Matos.

Allá por 2011, los medios de comunicación se hicieron eco también de una nueva relación de Vicky. El hombre que había conseguido conquistar a la diseñadora era Lin Cortés, un cantante y guitarrista de flamenco fusión. Aunque todo parecía ir viento en popa entre ellos, su romance duró apenas seis meses y pasó a formar parte del pasado amoroso de la madre de Alba Díaz antes de lo previsto.