El regreso de Rocío Carrasco a televisión no solo la ha convertido a ella en protagonista de noticias, también a varios miembros de su familia. Uno de ellos es su tía política, Rosa Benito, quien a través del espacio ‘Ya es mediodía’, del que es colaboradora, ha compartido su punto de vista. La que fuera estilista de ‘La más grande’ es una de las personas que más conocen a la joven, pues vivió muy de cerca su niñez, adolescencia y primeros años como adulta y, sin embargo, lleva mucho sin hablar con ella, como el resto del clan.

Durante la emisión de la docu-serie, Benito comentó las palabras de su sobrina, aunque no siempre con el mismo criterio y es que la colaboradora volvió sobre sus pasos en más de una ocasión. Una de las más sonadas fue tras el complicado episodio en el que Carrasco desveló la agresión que sufrió por parte de su hija, Rocío Flores. “Pienso que cada una tiene su verdad y me pongo a mí como ejemplo”, comenzó diciendo, para comentar que “seguro que el tiempo en algún momento las tiene que unir, porque son madre e hija”. Sin embargo, al poco tiempo dejó de posicionarse al lado de la joven después de que esta se enfrentara con el Maestro Joao. «No se puede jugar con el trabajo de la gente. Lo que no se puede es permitir que la gente no trabajemos donde trabajamos, tenemos que ser libres”, dijo.

Tampoco dudó en desmentir duramente a su sobrina, quitándole la razón cuando esta dijo que se había quitado junto a su madre en el hospital en Houston. “Rocío Carrasco no se quedó ni una noche con su madre”, afirmó para, tres días después, recular después de que la empresaria dijera que le daba “mucha pena” ver a su tía actuar de esa manera. “Yo la he defendido siempre. Nunca he estado con Antonio David, he estado con ella. Yo en esos programas, donde ahora la están alzando, me he peleado con muchísima gente y me han dicho de todo”, dijo muy seria Benito.

Pero también hay ejemplos mucho más cercanos, concretamente de esta misma semana. El lunes 19 reculó tras la llamada de atención de Jorge Javier Vázquez, que la criticó duramente el pasado viernes tras haberse enterado que le había pedido a su exmarido, Amador Mohedano, que fuera a ‘Viernes Deluxe’. “Rosa, has hecho un llamamiento muy feo con el programa para el que has trabajado. Lo tratas con un desprecio y nos tratas con un desprecio, que a mí particularmente me duele”, dijo el presentador muy serio.

Unas horas después, Rosa Benito entonó el ‘mea culpa’ y pidió disculpas al catalán. “Sabéis que le tengo muchísimo cariño a Jorge Javier, que me ha protegido muchísimo… Siempre que he ido a un ‘Deluxe’ he ido con miedo, más con respeto que con miedo… A lo mejor no fueron las formas”. “Creo que no era el momento (de que fuera a un plató). A lo mejor me pasé en cómo lo dije… A lo mejor lo hice mal, pero lo hice de forma protectora, como una madre, pero en ningún momento quise hacer un boicot”, ha dicho.