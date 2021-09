PRIMICIA: Concha Velasco, minutos antes de su retirada definitiva: «Es muy emocionante, pero ya tocaba»

Seis décadas después de subirse a un escenario por primera vez, Concha Velasco está a punto de poner el broche de oro a una dilatada y reconocida trayectoria profesional. La vallisoletana se despide -esta vez para siempre- y no será en su Valladolid natal sino en Logroño. El Teatro Bretón de los Herreros es el lugar elegido para que la actriz de por terminada su carrera encima de las tablas. Allí hará la última función de ‘La habitación de María’, que a la par también será la suya.

Unas horas antes de comenzar la obra, Concha Velasco se ha dejado ver paseando por el centro de Logroño en compañía de su hijo Manuel. Abrigada con un plumas y con un pañuelo rojo (a juego con su mascarilla) protegiéndola el cuello, y caminando con la ayuda de un bastón, la intérprete ha pronunciado sus primeras palabras antes de esta cita tan emotiva.

De primeras no ha sido ella misma quien ha respondido de viva voz sino su vástago, que ha ejercido de vocal de su madre: «No puede hablar porque no puede coger frío…», se excusaba. Preguntada por cómo afrontaba la gran noche, Manuel Velasco ha asegurado que «con mucha emoción y mucho agradecimiento a la ciudad de Logroño». Su retirada llega a punto de cumplir 82 años y según su hijo «ha sido todo muy bonito pero ya tocaba».

No se sorprende de que su progenitora sea una de las actrices españolas más queridas por el público: «Es así porque ella se lo merece». Justo en ese momento y con un hilo de voz tímido, Concha Velasco ha tomado la palabra: «Y sobre todo aquí en Logroño, una ciudad muy importante para mí. Tengo familia aquí y me quieren mucho. Por eso hemos decidido terminar aquí, no ha sido una decisión de Manuel sino de todos».