Cómo Georgina Rodríguez ha logrado lo imposible: hacerse con el cariño de los Aveiro

Día de fiesta en la familia Aveiro. El pasado sábado 4 de noviembre, Hugo, hermano mayor de Cristiano Ronaldo, y su esposa, Rubina, celebraron 25 años de casados y decidieron celebrarlo por todo lo alto en Funchal, la capital de Madeira. El matrimonio volvió a pasar por el altar renovando así los votos y juras de amor que se hicieron hace más de dos décadas. La fecha era redonda y una excusa perfecta para reunir a toda el clan.

La matriarca, Dolores Aveiro, volvió a ejercer de orgullosa madrina, Elma acudió espectacular con un vestido de su propria colección y Katia, voló desde Brasil para acompañar a su familia en este día señalado. La nota disonante la dieron, sin embargo, CR7 y Georgina Rodríguez. En esta ocasión, el motivo de la ausencia de la pareja no se debe a la poca simpatía entre la influencer y su familia política, o a alguna rencilla o mal entendido entre ellos. De hecho, Gio está a día de hoy más cerca que nunca de los Aveiro. LOOK tiene todas las claves de este acercamiento y de como la de Jaca ha logrado hacerse, esperemos que de forma definitiva, con el cariño de la familia.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en un evento en Madrid / Gtres

En todas las casas cuecen habas y en la de Ronaldo no iba a ser menos. En todas hay riñas, tiranteces y malos entendidos, y más cuando hay distintas nacionalidades. No es ningún secreto que las relaciones entre la modelo y el clan Aveiro han pasado por las más variopintas fases, desde el cariño a la indiferencia. Sin embargo, del verano a esta parte, todos han hecho un esfuerzo por acercar y recomponer de manera a cerrar viejas heridas; especialmente, Hugo Aveiro. El más discreto de los hermanos del crack del futbol mundial nunca ha participado de los dimes y diretes y mucho menos, de aquelarres públicos o privados sobre la figura de la novia de su hermano. Hugo es, aparte de familia, amigo y junto con Katia, ha permanecido siempre al lado de la pareja. Es el que más veces ha viajado a Arabia Saudí e incluso una de sus hijas, Alice, es muy cercana a Georgina. Es por ello que Cristiano y su novia, aunque fueron ausentes de la celebración familiar, no dudaron en estar «presentes» de una forma cariñosa y especial.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el aeropuerto / Gtres

Declaración de amor a sus c uñados, por videollamada

La pareja no acudió a Madeira por motivos profesionales. Cristiano jugaba esos días y Georgina ha estado grabando una nueva colaboración musical. Pero no por ello han dejado de hacerse notar. La pareja ‘interrumpió’ el banquete con una videollamada dirigida a los ‘novios’, Hugo y Rubina. Como en la familia del jugador todo se hace a lo grande, conectaron el móvil a un proyector y la exhibieron en directo para todos los invitados. Desde Riad, Cristiano y Georgina, dedicaron unas bonitas palabras a los recién (re)casados. El primero en hacerlo fue el hermano del novio que se dirigió en portugués: «Muchas felicidades y a seguir tan felices. Me da mucha pena no estar en Madeira para celebrarlo con vosotros, pero pronto no faltarán oportunidades de estar de nuevo juntos. Os deseo que por lo menos viváis 25 años más de felicidad».

Y no menos cariñosa estuvo Georgina, que hablando en español pero de forma pausada para que todos le entendieran, habló también con sus cuñados: «Muchas felicidades por estos 25 años de felicidad y también enhorabuena por esa familia tan linda que habéis construido. Que sigáis teniendo ese amor y esa vida tan maravillosa».

Cristiano Ronaldo y Georgina / Gtres

Fue sin duda uno de los momentos álgidos del día festivo de los Aveiro. Todos los presentes aplaudieron la intervención de la pareja y tanto Hugo como su mujer no evitaron las emociones que estaban a flor de piel. También la madre del futbolista, quien no contuvo las lágrimas y se emocionó mucho al ver a su hijo y su nuera en pantalla grande sellando públicamente la paz y el amor por la familia. No hay guerra que cien años dure.