El pasado sábado, Portugal casaba a la infanta Maria Francisca de Braganza, pero si hay que hablar de una Familia Real, real de verdad, esa esa la familia Aveiro. El clan familiar de Cristiano Ronaldo es noticia varias veces al día, por los más diversos motivos. Mucho se ha hablado sobre las idas y venidas entre Georgina Rodríguez y su familia política. No obstante, todo apunta a que se vive un momento de calma. Sin ir más lejos, la semana pasada, Katia, la hermana del jugador, celebró su 46º cumpleaños y Gio fue una de las primeras en expresar su felicitación públicamente. Pero, con la matriarca la historia es distinta. Dolores Aveiro no se lo ha puesto fácil a la de Jaca y ahora ha vuelto a hablar para marcar-le el paso. LOOK tiene todos los detalles.

Cristiano Ronaldo y Dolores Aveiro posando. / Gtres

Doña Dolores, como cariñosamente es tratada por los lusos, dio una entrevista la pasada semana a la revista portuguesa Nova Gente y, aunque sus palabras fueron amables, se desprende su carácter fuerte a la hora de llevar la voz cantante sobre los planos de futuro de la pareja. La revista es clara y titula: «Mi hijo me ha dicho que se planta y no tendrá más hijos». Aparentemente son palabras inofensivas, de una madre amantísima, hablando de un hijo al que adora. Pero, ¿es lo más correcto? Teniendo en cuenta que el jugador tiene seis hijos, uno de ellos por desgracia no ha sobrevivido y que su sueño, manifestado en varias ocasiones, es tener siete, cabe esperar que quizá la pareja «que aún es joven y nunca se sabe el día de mañana», apostilló después, vaya a tener más descendencia. Puede que haya sido un comentario completamente inocente, pero hay voces en el país vecino que lo han interpretado de otra manera. Entre otras cosas, porque debería ser la pareja la que debería hacer según que declaraciones, y después, porque no hay que olvidar, que tanto para Cristiano como para Georgina, la perdida de su hijo fue traumática. No es tema baladí.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Arabia Saudí. / Gtres

Vivirán el Portugal

Polémicas aparte, habrá que esperar para ver cuanta razón o no tiene la madre del futbolista. Lo que sí parece claro es que en un futuro no muy lejano, Gio y Ronaldo se mudarán a Portugal. Dolores así lo atestigua: «Se viene a Portugal a vivir cuando finalice su carrera». Y nunca se sabe si compra el Sporting (equipo donde empezó) y ser presidente del club. A mi me encantaría. Ya el pasado verano hubo el rumor del regreso del jugador al club lisboeta, bien como jugador o como accionista. El futuro lo dirá. Mientras tanto, el palacete futurista que se están construyendo en Quinta da Marinha en Cascais, lleva dos años de retraso y más de 10 millones de euros de derrape del presupuesto inicial.

Lo que queda claro es que siempre que habla Dolores nadie queda indiferente y las lecturas son siempre dobles. Por poner un ejemplo: muchas veces contesta por boca de su hijo, olvidándose su pareja. ¿Quiere excluir sibilinamente a su nuera de la ecuación o es solo el típico lapsus de madre? Tampoco en esto hay unanimidad entre los diversos comentaristas de los famosos programas Noite das Estrelas de la CMTV o Pasadeira Vermelha de la SIC. Sea como fuere, lo cierto es que Dolores ha hablado y ha dado las claves del futuro de la pareja. ¿O les ha marcado el paso? Con los Aveiro nunca se sabe.