El ‘desenfrenado’ shopping de lujo de Georgina Rodríguez

No es un secreto que Georgina Rodríguez es una gran amante de la moda. Ella misma lo confirmó en su documental de Netflix Soy Georgina y su contenido en redes es una prueba de ello. Al más puro estilo Pretty woman, hace tan solo unos días, la de Jaca publicaba una fotografía donde posaba con un gran número de bolsas de marcas de lujo en sus manos tras vivir una jornada de compras con sus amigos. Una jornada que horas antes había compartido con sus followers a través de videos donde podíamos ser testigos de como visitaba las tiendas de prestigiosas firmas de lujo como Chanel o Cartier.

A través de dichos videos, Georgina desveló uno de los productos que había adquirido. Se trata de un bolso estilo hobo, una de las novedades de la temporada que, como era de esperar, no es apto para todos los bolsillos. Tiene un diseño en forma de media luna y cuenta con dos cadenas para poder lucirlo tanto cogido del brazo como por debajo del hombro. Está disponible en varios colores y tamaños y su precio es de 5.200 euros. Esto fue solo una de las cosas que la influencer compró ese día, por lo que podemos hacernos una idea de la cantidad total de dinero que la creadora de contenido gastó (y gasta) en un simple día de compras.

La cara de felicidad con la que posa saliendo de las tiendas físicas de las firmas de lujo en la que compró todas esas bolsas demuestra, una vez más, que le encanta disfrutar de planes así junto a sus amigos. Los dos chicos que le acompañaron son los maquilladores que en numerosas ocasiones han viajado con ella a multitud de ciudad para preparar a la influencer de cara a grandes eventos internacionales. No obstante, parece que su amistad ha traspasado las fronteras profesionales, llegando a ser la compañía perfecta en los planes favoritos de la de Jaca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

En uno de los capítulos de Soy Georgina, los amigos de la modelo confesaban algunas de las manías que sigue Georgina a la hora de ir de tiendas: «No se prueba la ropa, no le da la gana. ¿Le gusta? Pues se lo compra. Luego en casa a lo mejor le queda bien o no, pero tiena una potra… Lo que se compra es que encima le queda bien», contaba Mamen Morales, íntima amiga y miembro de las apodadas ‘queridas’. En este mismo reality podemos ver como el dinero no es un problema para la joven, y es que tal y como grabaron las cámaras, llegó a gastarse 27.500 euros en prendas en una sola mañana: «Fui a comprar un modelito para la playa y, al final, me llevé media tienda», argumentaba la joven.

A estas ‘desenfrenadas’ compras se suman sus lujosos viajes, sus vacaciones en yates privados y los privilegios elegantes y costosos con los que convive diariamente. Un sinfín de planes ligados a la vida multimillonaria que comparte junto a Cristiano Ronaldo y que muchos consideran un objeto fácil de crítica.