Querida Georgina,

Sé que estás estupendamente. Por ello me ahorro toda la parafernalia y saludos cortesanos iniciales. Sé que lo estás porque no hay más que verte en tus redes sociales y principalmente en las portadas de las revistas. Quiero contarte, por si no lo sabes, que llevo siete años escribiendo sobre ti, desde el respeto, el derecho a la información, y aunque me critiquen; desde el cariño y una cierta admiración. Habrá quien te ataque de forma gratuita, sabrás que no es el caso. Ahí están todos mis artículos, más de 200. He dado mucha información sobre tus aventuras.

Cuando el pasado 19 de julio anuncié en exclusiva mundial tanto en este digital como en el programa Noite das Estrelas de la cadena portuguesa CMTV, que serias portada de la revista Vogue en Portugal, lo hice sabiendo a ciencia cierta que así sería y además, con la convicción plena que estaba cumpliendo con mi deber como periodista y contribuyendo, a mi manera, a posicionarte una vez más en la cumbre de la moda. Fue por ello que me sorprendió que tal información fuese negada tanto en España como en Portugal. No habría portada. No habría portada y mucho menos tu cobrarías por ello.

Georgina Rodríguez en Cannes en 2023 / Gtres

Soy periodista desde el año 2005. 18 años llevo en la profesión. Nunca una noticia mía había sido negada de forma tan vehemente. Desconozco los motivos que llevaron a ello. Como si de una contraofensiva militar se tratara, se negó mi información por tierra, mar y aire. Me mantuve en silencio durante tres meses con la seguridad y tranquilidad más absoluta de que lo que contaba era cierto. Me enteré de que serias portada de Vogue en el mes de abril. Desconozco cuando se empezó a negociar, pero el primer rumor me llegó en Semana Santa. Me callé. Era un rumor. Pero tiré del hilo hasta tener la absoluta certeza. Ese día llegó y fue el 19 de julio. Entiendo que las exclusivas hay que protegerlas, pero ¿Negarme tres veces como Pedro negó a Cristo no era poneros un poco en evidencia? Este lunes, 9 de octubre, la dicha portada ha visto la luz. Sales guapísima. Y yo me alegro por ti y por mi.

Vogue Portugal y ‘Ya es mediodía’: los portavoces de la contra-información

Como dije más arriba, me sorprendió la forma tan tajante como se desmintió mi información. Primero se negó la mayor: no hay portada ni dinero que la compre. Después, alguien se habrá dado cuenta que negar la mayor era un error garrafal y solo se matizó que no habría contraprestación. Lo vuelvo a repetir para que no haya dudas: Georgina Rodríguez es portada de la revista Vogue y ha recibido una contraprestación por ello. Cerca de 100 mil euros. Lo sé al 100%. Si le ha pagado Vogue Portugal, Vogue Mundial, Guess -marca de la que es imagen y cuya ropa viste en el reportaje-, o por obra del Espíritu Santo, eso ya no lo sé. Pero que cobró, de eso no tengo ninguna duda. Y me alegro mucho, porque eres por ti misma una marca que vale millones.

Georgina Rodríguez en un evento en Madrid / Gtres

Para terminar, quiero dar las gracias al equipo de LOOK por confiar siempre en mis informaciones, al igual que al equipo del programa Noite das Estrelas, por el mismo motivo. Sería de agradecer, por otra parte, que todos aquellos profesionales a los que respeto fueran un poco más allá a la hora de poner en cuestión una información contrastada, por mucho que las ‘fuentes implicadas’ traten de ocultarlo. Es un hecho, al menos desde este foro que ustedes leen, trabajamos por y para el público y nos debemos a él y , como no podía ser de otro modo, estamos comprometidos con la verdad.