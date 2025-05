Claudia Stilianopoulos, la presencia discreta que acompaña a Ernesto de Hannover en el hospital

Ernesto de Hannover ha vuelto a ingresar de urgencia en el hospital Ruber Internacional de Madrid, encendiendo de nuevo las alarmas sobre su estado de salud. El aristócrata alemán, de 71 años, fue trasladado al centro médico el pasado domingo 25 de mayo por la tarde, en lo que se ha confirmado como un ingreso no programado. Es el tercero en apenas dos meses, lo que refuerza la preocupación por el frágil momento que atraviesa el todavía marido de Carolina de Mónaco. Los detalles clínicos siguen rodeados de discreción.

Por el momento, no han trascendido las causas concretas de esta nueva hospitalización, pero el hecho de que se tratara de una urgencia vuelve a poner en primer plano la delicada salud de Ernesto, marcada desde hace años por diversos problemas físicos y psicológicos. Tras su última salida del hospital, el pasado abril, permaneció bajo observación médica en su domicilio, pero esa aparente recuperación ha sido efímera. En medio de esta nueva recaída, hay una figura que se mantiene inquebrantable: Claudia Stilianopoulos. La artista y pareja del príncipe desde hace casi cuatro años se ha convertido, una vez más, en su mayor sostén. Claudia llegó al hospital pocas horas después del ingreso, y desde entonces no se ha movido de allí. Silenciosa, discreta y firme, ha evitado el foco mediático sin por ello desaparecer de su lado. Su presencia no es anecdótica: es un gesto de lealtad, de vínculo genuino, de compromiso real.

Claudia Stilianopoulos a su llegada al hospital. (Foto: Gtres) Claudia ya ha acompañado a Ernesto en anteriores ingresos, siempre al margen de declaraciones, ajena al ruido, sin necesidad de explicaciones. Ahora, de nuevo, es ella quien se convierte en su principal apoyo emocional, ejerciendo ese papel silencioso pero constante que la ha caracterizado desde el inicio de su relación. Su presencia discreta en estos momentos delicados refleja no sólo su compromiso personal, sino también una firme voluntad de proteger la intimidad de Ernesto frente al interés mediático. También están muy pendientes Christian de Hannover y su esposa, Sassa de Osma, que, aunque han optado por el mismo silencio prudente, siguen de cerca su evolución, en contacto permanente con el entorno médico y familiar.

La historia de amor de Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos

La historia de amor entre Claudia y Ernesto se remonta al verano de 2021, cuando fueron fotografiados juntos en aguas de Ibiza. Entonces sorprendieron como pareja; hoy, consolidada su relación, ella representa el refugio más cercano y constante del aristócrata. Lejos de grandes apariciones públicas o gestos de cara a la galería, su relación ha crecido desde la complicidad y la discreción, especialmente en los momentos más complejos. Claudia, hija de la célebre Pitita Ridruejo y del diplomático filipino Mike Stilianopoulos, ha heredado la elegancia clásica de su linaje y la sensibilidad artística que la ha convertido en una escultora reconocida. Al frente de su fundación, Pios Project, promueve las artes plásticas con una vocación social. Divorciada y madre de dos hijas, ha logrado mantener su vida personal lejos del exceso mediático, incluso en circunstancias tan expuestas como esta.