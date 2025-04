Ernesto de Hannover ha recibido el alta médica tras varios días ingresado en la clínica Ruber Internacional de Madrid debido a una dolencia crónica. En la madrugada del pasado 3 de abril, el príncipe de Alemania comenzó a encontrarse mal y tomó la decisión de ir a urgencias. Una noticia que confirmó Claudia Stilianopoulos, su pareja, que dijo que el padre de Christian de Hannover fue ingresado en la UCI (unidad de cuidados intensivos) por una dolencia crónica que nada tenía que ver con los problemas de cadera que arrastra desde hace tiempo.

Las últimas noticias sobre el padre de Christian de Hannover fueron hace solo unos días, cuando salió a la luz que el príncipe alemán había experimentado una leve mejoría, por lo que la decisión médica fue trasladarlo a planta. Una noticia que supuso un alivio para sus familiares, que durante su estancia en el hospital han estado muy pendientes de su estado de salud. De hecho, ha sido frecuente ver a su entorno más cercano en las inmediaciones de la Ruber Internacional de Madrid, como a su pareja, Claudia Stilianopoulos o a su hijo Christian junto a su mujer, Sassa de Osma, que han acudido con sus descendientes.

Las primeras imágenes de Ernesto tras su salida del hospital

Ernesto de Hannover recibe el alta tras más de dos semanas ingresado en la Ruber Internacional de Madrid. (FOTO: GTRES)

Este 21 de abril a primera hora de la tarde, GTRES ha captado las primeras imágenes de Ernesto de Hannover a la salida del hospital donde ha permanecido ingresado durante más de dos semanas. En las imágenes se puede ver al príncipe alemán visiblemente desmejorado y con semblante serio a las puertas de la Ruber Internacional de Madrid. El aristócrata, que ha fijado su residencia en España, no ha estado solo, si no que ha estado acompañado en todo momento por Claudia Stilianopoulos, que también ha reaparecido visiblemente seria. De quién no ha estado acompañado en su salida ha sido de su hijo, al que ha ido a verle en varias ocasiones durante estos días, al igual que tampoco ha estado Sassa de Osma, que también ha acudido al centro médico con sus hijos.

Claudia Stilianopoulos ha acompañado a su pareja, Ernesto de Hannover, en su salida del hospital madrileño en el que ha estado ingresado durante más de 15 días. (FOTO: GTRES)

El hermético ingreso de Ernesto de Hannover

Durante todos estos días, la familia del príncipe alemán ha actuado con discreción debido al ingreso de Ernesto. La postura de los Hannover ha sido el hermetismo absoluto con respecto a los medios de comunicación y ninguno de sus familiares, ni de su círculo más íntimo, se ha pronunciado sobre su estado de salud.

Ernesto de Hannover. (FOTO: GTRES)

La preocupación ha sido máxima por su estado de salud ya que al silencio de su entorno se sumaba la escasa información sobre su parte médico. Lo único que ha trascendido a los medios es que su salud se ha visto debilitada en los últimos tiempos, algo que ha copado muchos titulares en la prensa, que se han sumado a su actitud y sus escándalos en el centro de Madrid desde que vive en la capital.