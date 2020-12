Claudia Osborne una de las hijas más desconocidas de Bertín Osborne está de enhorbuena porque acaba de publicar su primer libro, ‘Lo mejor de ti’ en tiempo récord. Algo que le ha sorprendido gratamente a la propia escritora. Este sábado ha tenido lugar la presentación de su creación donde no solo ha hablado sobre cómo se siente ante el éxito que está teniendo sino que también ha contado a los micrófonos de Gtres cómo pasara la Navidad y si tiene planes de boda con José Entrecanales, hijo del presidente de Acciona, una de las familias más importantes del mundo de la empresa en España.

«De momento todo muy bien», dice sobre su pareja con una sonrisa pese a que no se le pude ver al tener que llevar la reglamentaria mascarilla. Instantes después la reportera le preguntaba sobre si tiene pensando planes de boda en un futuro a lo que la escritora a respondido con mucha ilusión, «eso nunca se sabe, a ver qué pasa, ya veremos no sé…». Una respuesta que por el tono en el que la hija de Bertín Osborne lo ha dicho no descarta esa opción o al menos ronda su cabeza. «Vosotros os enteraréis los primeros», dice entre risas a la periodista.

El noviazgo por sorpresa de Claudia Osborne y José Entrecanales salió a la luz gracias a la revista ‘Hola!’ hace cerca de dos meses, y como era de esperar ambas familias estaban al corriente del romance. Debido al trabajo de José vive a caballo entre Madrid y Londres y la hija de Bertín Osborne que terminó su etapa en Nueva York en 2017 decidió empezar de cero en España donde se inició en el mundo del coaching, técnica que se puede ver reflejada en el libro que acaba de publicar.

En cuanto a cómo pasarán las navidades, una pregunta que tiene en vilo a medio mundo, Claudia Osborne ha respondido que: «Estamos viendo porque es un poco lío al ser una familia muy grande. Tenemos que ver cómo lo vamos a hacer… por tandas… De momento, está todo un poco en el aire, me imagino que como para todo el mundo». También ha confesado que no sabe si pasará estas fechas tan señaladas con su pareja porque debido a la situación causada por el coronavirus las reuniones deben ser limitadas a un número de personas. «Él tiene su familia… haremos lo que se pueda», sentencia con incertidubre.

La escritora está pasando uno de sus mejores momentos tanto profesional como sentimental. Muy ilusionada ha posado con su libro en la Casa del Libro de Sevilla donde ha vivido durante tres años. «No me esperaba este éxito en tan poco tiempo», dice emocionada. Tras estudiar derecho y hacer un máster en Estados Unidos en la Boston University School of Law volvió a su tierra natal donde comenzó este proyecto basado en el autoconocimiento y cuidado personal para ser feliz.

En tan solo nueve meses Claudia Osborne ha escrito su primer libro, un manual sobre»el arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz». Además, ha confesado que le alegra que «el mensaje esté llegando» y que este ejemplar lleva un «trocito de su alma y que por eso mismo es como su bebé. Es mi primera creación y lo he hecho con muchísimo cariño y mucha dedicación». No cabe la menor duda de que Claudia tiene un gran futuro profesional por delante, y quien sabe si por el camino llegará el esperado ‘sí, quiero’…