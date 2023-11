Mediaset continúa haciendo cambios en sus primeras filas y, en especial, en todo lo que concierne a la programación de Telecinco. Y el último no pasa por nadie más que por Christian Gálvez. Sí, otra vez. Apenas unos meses después de que el grupo de comunicación anunciara el adiós definitivo a 25 palabras, el programa presentado por el periodista que rellenaba las tardes de Telecinco, Mediaset parece haber dado una nueva oportunidad a Gálvez con un nuevo formato.

Se trata, de igual forma, de un concurso cuyo piloto se estaría a punto de grabar, que irá destinado al mediodía, sobre las 14.00 horas. Así, se prevé que el espacio haga competencia directa a La ruleta de la suerte, en Antena 3, que, presentado por Jorge Fernández junto a Laura Moure, lleva más de una década en antena y alcanza, prácticamente a diario, un 20% de cuota de pantalla. Un dato, que corresponde al porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión y con respecto al total que tiene encendido su televisor durante la emisión.

Christian Gálvez en ’25 palabras’ / Gtres

A diferencia de los últimos que ha presentado, este nuevo formato, no estará producido por Fénix, la productora que creó Christian Gálvez hace casi cuatro años, si no que se llevará el sello de Fremantle, la filial británica de contenido de televisión internacional y producción/distribución del RTL Group de Bertelsmann, que está detrás de programas como Got Talent o Mask Singer. Esto, lejos de ser algo personal de Mediaset con Fénix, podría responder a la mecánica del concurso; pues se espera que sea una adaptación internacional del concurso que originalmente se llama Who Knew, de RTL.

Por el momento, Christian Gálvez no se ha pronunciado al respecto de este nuevo proyecto, que se suma al total de buenas noticias que ha recibido en lo que va de año. Cabe recordar, en este sentido, que en los últimos meses, el natural de Móstoles ha anunciado su matrimonio con Patricia Pardo y su futura paternidad fruto de su relación con la presentadora. Los televisivos hicieron oficial su romance en marzo de 2022, cuatro meses después de que Christian confirmara su separación de la ex gimnasta, Almudena Cid; y Pardo se divorciara de su ahora primer marido, Fran Márquez, con el que tiene dos hijas de corta edad, Aurora y Sofía.

Christian Gálvez y Patricia Pardo en las inmediaciones de Telecinco / Gtres

«La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos», dijeron.

Y nada queda ahí. La pareja se ha comprado una mansión en Sada, junto a la ría de Betanzos, en La Coruña, tierra natal de Patricia. Según ha trascendido, la vivienda tiene 612 metros cuadrados dentro de una parcela de 1.617. Se trata de una casa de obra nueva que dispone de dos planes y semisótano, y que cuenta con garaje, porches delantero y trasero, y piscina.