Christian Gálvez y Patricia Pardo sorprenden con sus confesiones más románticas en una fecha especial

Este lunes, 29 de julio, ha sido un fecha muy especial para Christian Gálvez y Patricia Pardo. La pareja ha celebrado sus dos años de casados y, como no podía ser de otra manera, han utilizado las redes sociales para dedicarse mutuamente unas románticas palabras que han vuelto a dejar en evidencia el buen camino por el que continúa avanzando su matrimonio.

«¡Celebramos nuestras bodas de algodón! Hoy hacemos dos años de casados, y entre la primera y la última foto hemos vivido juntos muchas cosas», comenzaba a escribir el presentador de televisión en su perfil oficial de Instagram junto a un carrusel de instantáneas en las que aparecen ambos visiblemente felices. «Cafés, viajes, risas, besos, tatuajes, conciertos, cumpleaños, series, rosas, alamedas, cachorritos, luces y caminos. Pero lo más importante de todo, hemos formado una familia maravillosa», proseguía.

Deshaciéndose en halagos hacia su chica, Christian destacaba la suerte que tiene su hijo Luca de contar con Patricia como madre y de tener unos padres que se quieren como ellos lo hacen. «Le contaré todo, desde aquel primer café, para que sepa lo mucho que se amaron, se aman y se amarán sus papás», expresaba. Añadía que el secreto de su relación no era otro que el de no esconder su amor. «Gracias @patriciapardo_tv por devolverme la fe en muchas cosas. Pensé, como dice nuestra canción, que el Edén era estar contigo, pero no. El Edén eres tú. Estar contigo es una bendición. Te amo», concluía.

La respuesta de Patricia Pardo

Patricia Pardo tampoco se ha quedado atrás en este día tan especial, y siguiendo la línea de su esposo, también ha querido compartir un romántico texto en sus redes sociales. «Nostalgia y orgullo al recordar todo lo que hemos construido desde aquella primera foto juntos. La nuestra, la de verdad. Esa que tú y yo pedimos a un desconocido con la timidez y la ilusión de la primera vez. En la que mirábamos con esperanza a ese océano inmenso, pidiendo deseos de unión y prosperidad», comenzaba a escribir.

«Habrá sido el mar, la vida, el destino, o la fe inquebrantable que nos guía, pero nuestro camino no puede ser más fructífero. Gracias y más gracias por nuestra preciosa familia y por poder disfrutar de un amor tan bello», agradecía. La periodista continuaba su texto confesando que sus pasos son «más firmes que nunca» y que no tiene duda de que siempre caminará de la mano de su Gálvez. «Por altas que sean las olas, un amor tan poderoso nunca se erosiona», concluía.

Unas vacaciones en Galicia

La celebración de su segundo aniversario de casados ha llegado tan solo unos días después de que compartieran con sus seguidores algunas fotografías de su viaje a Galicia, tierra natal de Patricia y que Christian ha descubierto gracias a ella: «Gracias por enseñarme a amar Galicia y por mostrarme a Santiago desde tu punto de vista, el más sincero, el más auténtico: desde tus orígenes hasta el día de hoy, juntos. Ahora tu tierra es nuestra tierra, tu catedral, nuestra catedral y tu apóstol, nuestro apóstol», escribía el pasado 25 de julio, coincidiendo con la festividad de Santiago Apóstol.