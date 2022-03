Cuatro meses después de su ruptura, parece que Christian Gálvez y Almudena Cid han logrado firmar el divorcio. Un acuerdo que llega en el momento más polémico de la expareja por todo lo acontecido entre ellos desde el momento en el que trascendió la noticia de su separación. A los pocos días de conocerse la noticia, el conductor de Alta tensión fue relacionado nada más y nada menos que con Patricia Pardo, copresentadora de El programa de Ana Rosa en la que parece haber encontrado todo lo que necesita para ser feliz.

El televisivo no anunció que su corazón volvía a estar ocupado, pero en el momento en el que se hizo público, no hizo nada por ocultarlo. Todo lo contrario. Enseguida llegaron las declaraciones de amor en redes sociales y también las primeras imágenes de la pareja paseando dados de la mano por las calles de la capital, mostrando absoluta indiferencia ante posibles miradas indiscretas y sin miedo al qué dirán. Esto, como era de esperar, no sentó nada bien a Almudena Cid, que, tras filtrarse una conversación privada con Melani Olivares, dio a entender que le resultaba incomprensible el hecho de que Gálvez no hubiese querido apostar por su matrimonio y más aún teniendo en cuenta que fue Almudena la que dio el paso de pedirle un tiempo con el ánimo de retomar la relación con más ganas e ilusión. Lo que ninguno de los dos podía llegar a imaginar es que en ese impasse Gálvez se iba a enamorar de otra mujer con la que ya parece tener puesta la vista en el futuro. Todo apunta a que lo suyo va muy enserio.

Y es que por si esto fuera poco, ahora ha saltado la noticia de que al presentador no se le ha ocurrido una idea mejor que aprovechar las cámaras de vigilancia que tiene implantadas en su casa para grabar a su expareja haciendo la mudanza, un gesto que ha sido percibido como una provocación por la olímpica y su entorno.

En medio de este revuelo mediático generado por esta problemática ruptura que tanto está dando de qué hablar, parece que Christian y Almudena han logrado llegar a un acuerdo, algo que sorprende enormemente por la difícil situación de conflicto en la que todo el mundo creía que se seguían encontrando. Muchos apostaban porque el televisivo y la exgimnasta iban a ser una de esas exparejas que consiguen llevarse bien. Sin embargo, lo acontecido últimamente apunta a lo contrario.

Sea como fuere, lo único cierto es que han acelerado el proceso y que ya se han decidido a romper los vínculos que todavía les seguían uniendo. Han firmado el divorcio y a través de él han roto todos los lazos habidos y por haber. Su separación ya es oficial, o al menos así lo han anunciado en exclusiva en el programa de Telemadrid Madrid directo, donde además se han detallado muchas de las cláusulas que conforman su acuerdo de divorcio, y en especial los términos relacionados con todo lo económico.

Se casaron en régimen de separación de bienes, pero lejos de querer perjudicar la estabilidad de la olímpica, Gálvez ha decidido aceptar las peticiones de Almudena cediéndola un loft valorado en 225.000 euros, un coche, una furgoneta, dos plazas de garaje y una cantidad de dinero cuya cifra por el momento se desconoce. De este modo, Christian se ha quedado con la casa familiar de Boadilla del Monte en la que han vivido los mejores años de su relación y de la que Almudena ya ha recogido todas sus pertenencias.