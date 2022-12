Noche grande para Chris Hemsworth. El actor ha reaparecido públicamente después de uno de los tragos más difíciles de su vida, comunicar su retirada temporal. La cita ha tenido lugar en el Pabellón Hordern en Sídney, elegido como el escenario de la gran gala de entrega de los Premios AACTA, o lo que es lo mismo, la Academia Australiana de Artes del Cine y la Televisión.

Un evento que reconoció la trayectoria del intérprete de Thor, quien recibió el galardón de manos de otro grande de la escena hollywodiense, Russel Crowe:»Es un gran honor aceptar el Premio AACTA Trailblazer esta noche de manos de alguien a quien siempre he admirado y que también ha allanado el camino para muchos de nosotros en el extranjero», dijo, muy emocionado, el actor australiano.

Para este emotivo momento, Chris Hemsworth quiso rodearse de su círculo íntimo. Junto a él estaban su mujer, Elsa Pataky, y sus padres, Craig y Leonie. La española escogió un look que le hacía lucir verdaderamente espectacular: una pieza de la firma australiana J’Aton Couture, creada por los diseñadores Anthony Pittorino y Jacob Luppino.

Se trataba de un vestido rojo pasión, drapeado en el abdomen, con pequeña cola, generoso escote corazón y una pronunciada abertura que dejaba una de sus piernas al descubierto. Como accesorios, Elsa se decantó por un brazalete de oro y diamantes con forma de serpiente y en los pies unas sandalias de tira doradas.

En boca de todos estaba el reciente diagnóstico que le obligó a parar su carrera para centrarse en su salud, tras conocer a través de un test de ADN que tiene muchas posibilidades de desarrollar Alzheimer. Chris Hemsworth ha hablado de ello durante su visita: «Hacer un episodio sobre la muerte y enfrentar tu propia mortalidad me hizo decir: ‘Oh, Dios, todavía no estoy listo para irme’. Quiero sentarme y estar en este espacio con una mayor sensación de quietud y gratitud», comentó.

La preocupación en torno a su futuro era total. Y es que el mencionado test de ADN arrojaba que el actor tenía dos copias del APOE4, el gen de factor de riesgo más elevado para sufrir esta enfermedad neurodegenerativa, lo que supone tener 10 veces más de posibilidades de desarrollar la enfermedad en el futuro que el índice considerado normal. No obstante, para él fue una liberación conocer su situación: «Si no tuviera esta información, no habría hecho ciertos cambios. Me siento agradecido de tener ahora las herramientas para prepararme para lo que pueda venir con respecto a este tema», se sinceró en Vanity Fair.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Lejos de esconderse en su derecho a la intimidad, Chris Hemsworth creyó conveniente compartir públicamente su diagnóstico. La ola de cariño recibida ha sido monumental. A su lado tiene como principal apoyo a Elsa Pataky y a sus hijos. Todos ellos continúan mantenido una vida plácida en Byron Bay, un municipio costero del estado de Nueva Gales del Sur, en el sureste de Australia. Se trata de un lugar ideal para dos personas amantes del deporte y del surf dado el oleaje existente.