De Chenoa a Marisa Jara: celebs que luchan por ser mamás

Son muchas las mujeres que desean con toda su alma ser madres, pero las enfermedades o el destino no les permite tener a un hijo entre sus brazos de manera natural, esto es, sin ayuda de los profesionales de la medicina. Este es el caso de numerosas celebs. Algunas de ellas prefieren no comentarlo y sufren en silencio, mientras que otras lo confiesan abiertamente. Chenoa, Marisa Jara o Vania Millán son de las que lo comparten con el resto y han hablado de los motivos que les impiden quedarse embarazadas sin la intervención de algún método de fertilidad.

En el caso de Chenoa, ha sido la propia cantante la que ha comentado que tiene dificultades para ser madre por graves problemas de salud que ha padecido y padece. En diferentes ocasiones la artista ha asegurado que padece endometriosis, pero además tiene otros obstáculos que frenan su camino al hijo deseado. “He sufrido endometriosis, principio de cáncer de útero, quistes… De hecho, estoy operada dos veces por laparoscopia”, decía la exconcursante de la primera edición del programa de televisión ‘Operación Triunfo’ hace algunos días.

Chenoa comenta que en muchas ocasiones le han preguntado que si quería tener un hijo, a lo que contesta: “a mí me lo preguntaban en una época en la que igual si quería, no podía”, con lo que matiza que lo tiene muy difícil ahora, mucho más al tener 45 años. De todos modos, Chenoa está contenta en estos momentos. Tener a su lado a Miguel Sánchez Encinas, el prestigioso urólogo que le ha robado el corazón y con quien tiene planeado casarse en cuanto la COVID-19 lo permita sin restricciones, ha elevado su ánimo y sus esperanzas de ser feliz en el terreno amoroso tras los duros baches de pareja que tuvo en el pasado, por ejemplo con David Bisbal.

En cualquier caso, los avances de la reproducción asistida pueden ayudar a la cantante y a otras muchas mujeres que tienen problemas similares a los de ella a llegar en su ilusión de convertirse en madres. Marisa Jara es otra de las famosas que ha confesado que no puede tener hijos, después de intentarlo durante mucho tiempo sin resultados. La modelo, que fue operada de un mioma en el útero y hace poco de un cáncer en el estómago, acaba de romper con su último novio, Miguel Almansa, de quien aseguró que la apoyaba en la batalla que libraba desde hace tiempo para quedarse embarazada. Tristemente, por ahora, con 41 años recién cumplidos no ha podido hacer su sueño realidad.

También Vania Millán, la que fuera mujer de René Ramos, hermano del futbolista Sergio Ramos, sufre esta dolorosa circunstancia. La modelo y ex Miss España también lo ha contado motu proprio en las redes sociales, donde ha recibido el apoyo de muchos seguidores que la animan diciéndole que cuando se quiere cumplir un sueño no hay que tirar la toalla. Mientras llega ese momento, Vania está ahora encantada al haber rehecho su vida sentimental al lado Julián Bayón, un médico que actualmente trabaja como voluntario contra el coronavirus y con quien tiene planeado casarse en breve.

Hay otras caras femeninas conocidas que sí han logrado su propósito de ser mamás tras luchar por conseguirlo como, por ejemplo Toñi Moreno, que se había dado por vencida y al fin, con 46 años, tiene junto a ella a Lola, una niña que le ha cambiado la vida por completo y que es lo más importante para ella. También Raquel Sánchez Silva había desistido en el propósito de quedarse embarazada hasta que, de pronto, le dan la noticia de que espera mellizos, su hogar se ha completado con Bruno y Mateo, que ahora tienen 5 años, y con su pareja, Matías Dumont.

Por otra parte hay celebs que eligen por sí mismas no tener hijos. Aunque tengan la opción de tenerlos, directamente no quieren. Este es el caso de Maribel Verdú, que está cansada de dar explicaciones de por qué ella y su marido, Pedro Larrañaga, no buscan un niño para aumentar la familia, eso no entra en sus planes y no hay más que hablar.