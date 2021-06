Chenoa sopla 46 velas y confiesa el deseo que ha pedido por su cumpleaños

Chenoa atraviesa uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Este viernes, la ex triunfita celebra su 46 cumpleaños y lo hace dando un concierto en Valladolid. Después de un año de restricciones y medidas de seguridad instaurada debido a la Covid-19, la cantante va a poder subirse al escenario. Sin duda, su gran pasión. De hecho, ha sido vista mientras abandonaba su domicilio con un look cómodo compuesto por un jogger y una camiseta de algodón blanca. En cuanto al calzado, ha optado por unas estilosas sneakers.

Varios reporteros han preguntado a la estrella que cómo está pasando este día tan especial para ella. “Bien, bien. Muy bien. A trabajar que nos vamos”, ha contestado feliz. Instantes después ha confesado el deseo que pide para esta nueva etapa de su vida. “Proyectos profesionales”, ha dicho Chenoa. Cuando ha sido preguntada por el regalo de su pareja y futuro marido, la argentina ha respondido con mucha ternura. “Él es el regalo. Él es especial”, ha dicho muy enamorada.

La ex pareja de David Bisbal está feliz de poder seguir trabajando en la industria de la música. Uno de los sectores más afectados durante la pandemia del coronavirus. “Ya va a ser el arranque de este terreno donde trabajaremos juntos porque necesitamos hacerlo”, ha explicado. Por otro lado, y pese a no parar profesionalmente, Chenoa tiene la cabeza puesta en su boda, que también ha sufrido los estragos del virus, pues tuvo que ser aplazada. “Los preparativos van bien, muy bien”, ha confesado sin decir la fecha, ya que para ella lo más importante es que todo el mundo esté vacunado y las medidas se relajen para que así puedan disfrutar de un día que no olvidarán jamás.

Chenoa y el urólogo Miguel Sánchez Encinas cumplieron hace unos meses dos años de relación. Se conocieron por casualidad en una cena organizada por unos amigos en común, como si de una película romántica se tratase. La pareja y futuro matrimonio hicieron su primera aparición pública en marzo de 2019, y desde entonces se han mostrado muy celosos de su intimidad. Más tarde, en noviembre posaron juntos para la revista ‘¡Hola!’.

“Que me pidiera matrimonio me hizo muchísima ilusión. Aunque yo pensé que nunca me pasaría, de repente, cuando me lo preguntó fue como, ay sí, sí, quiero, claro… Mi boda soñada nunca la había soñado, tengo que ser honesta. Yo creo que nunca había pensado en casarme, lo que pasa que tampoco pensé que había alguien como Miguel en el mundo”, confesó en una entrevista al citado medio. Ahora queda esperar para que cuando finalmente, la cantante y el médico pasan por el altar para darse el esperado «sí, quiero». Por el momento, se mantienen al margen y no revelan ningún detalle sobre la ceremonia.