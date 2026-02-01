Jesús Ortiz se jubilaba en 2021 tras una extensa carrera en el mundo del periodismo. Mismo año en el que también perdió a uno de sus grandes referentes: su madre, Menchu Álvarez del Valle, la cual fallecía a los 93 años en Ribadesella. Desde entonces, el padre de la Reina Letizia se ha mantenido en un segundo plano y ha llevado una vida lo más tranquila posible junto a su esposa, Ana Togores. Sin embargo, no se ha desligado por completo de su profesión, a la que se dedicó en cuerpo y alma durante 50 años.

Concretamente, desde 1969, y habiendo tocado toda clase de ámbitos: de radio, a prensa, televisión o comunicación digital corporativa. Una pasión que también supo transmitirle a doña Letizia, -quien ha seguido de cerca sus pasos y llegó a presentar el Informativo en RTVE-, y que él mismo heredó de su madre, la periodista Menchu Álvarez del Valle, quien fue una reputada locutora de radio. Es más, llegó a ser calificada como la «Reina de la Radio» en Asturias con una brillante carrera de más de cuatro décadas. Así, no sorprende la gran influencia que tuvo tanto en su hijo, como en su nieta. De hecho, con apenas 10 años el suegro de Felipe VI ya tenia muy claro que quería dedicarse al mundo de la comunicación.

Jesús Ortiz saliendo del coche. (Foto: Gtres)

Una feliz jubilación cerca de Zarzuela

En este tiempo en el que ha estado alejado del mundo del periodismo, Ortiz ha encontrado otras aficiones a las que dedicar su tiempo; por ejemplo, tocar la guitarra, algo sobre lo que se sinceraba durante una de las escasas entrevistas que ha concedido en El Faro de Vigo. Ahí, se definía como un músico «de oído» y que puede «pasarse horas con una guitarra tratando de sacar la melodía de una canción» o incluso hacer su propia versión al piano, instrumento que también toca desde hace años.

Jesús Ortiz y Ana Togores. (Foto: Gtres)

Al igual que la lectura, que también ocupa un lugar realmente importante en su día a día, -lee constantemente, pero muy poca ficción-. De hecho, sentiría predilección por los artículos científicos, investigaciones históricas y publicaciones relacionadas con la comunicación.

Los hobbies favoritos del padre de la Reina Letizia

Pese a ello, el padre de Doña Letizia tiene muy claro es que jamás escribiría un libro de memorias, ya que considera que «no serviría más que para alimentar morbos innecesarios». Una opción que llegaba a plantearse en cierto momento, pero que ya ha descartado por completo. «No le voy a dar yo motivos a nadie para que llene páginas, opiniones y horas de televisión y radio. No tengo ningún interés. Tengo más que perder que ganar con esas cosas, no merece la pena», sentenciaba contundente en la entrevista mencionada anteriormente.

Jesús Ortiz junto a Paloma Rocasolano, Leonor y Letizia. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Jesús Ortiz, quien se declara un gran entusiasta de los viajes, confiesa que lo que busca a la hora de recorrer el mundo son «sensaciones». Y no solo eso, sino que desde el año 2000 colabora con la revista Escritura Pública, publicación que precisamente dirige su mujer, Ana Togores, y en la que suele escribir sobre los viajes que realizan por España.