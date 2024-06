Celine Dion vive un día clave en medio de su lucha contra su enfermedad

Celine Dion ha reaparecido en una fecha clave de su trayectoria profesional. Y es que, desde que anunció la enfermedad nerológica que padece, el síndrome de la persona rígida, son contadas las ocasiones en las que asiste a un acto público. Sin embargo, la ocasión lo merecía y la cantante ha presentado, muy emocionada, su propio documental, al que ha llamado I’am Celine Dion (Yo soy Celine Dion).

La actriz ha llegado a la presentación de dicha pieza audiovisual, que se ha celebrado en Nueva York (Estados Unidos) luciendo un total white compuesto por una blusa satinada pussy bow y una falda recta con un cinturón con detalles negros. En cuanto al peinado, la interprete de My Heart Will Go On ha lucido una melena ondulada con la raya a un lado y, como maquillaje ha apostado por los tonos tierra.

Celine Dion posando. (Foto: Gtres)

En una reciente entrevista, Celine Dion se sinceró acerca de su enfermedad y cómo afecta a su entorno. «Mis hijos tienen miedo porque perdieron a su papá, y se preguntan si voy a morir. No quiero morir, no quiero mentir… Me asusté. Puede ser potencialmente mortal. ¿Qué va a pasar?», expresó en Sunrise.

Así comunicó su enfermedad

En diciembre de 2022, la cantante hizo uso de las redes sociales para dirigirse a sus más de 5,2 millones de fans en todo el mundo y dar una noticia que nunca le habría gustado. Fue entonces, cuando contó que le habían detectado una enfermedad neurológica rara. Motivo por el que tuvo que cancelar su gira europea 2023.

Celine Dion en la presentación de su documental. (Foto: Gtres)

«Recientemente me diagnosticaron una afección neurológica muy rara llamada síndrome de la persona rígida, que afecta a una entre un millón de personas. Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo», contó. «Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes», añadió, visiblemente emocionada.

Asimismo, contó también que contaba con un «gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo a mis hijos». «Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar (…) Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y ​​mi capacidad para volver a rendir, pero tengo que admitir que ha sido una lucha», prosiguió.