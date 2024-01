Nuevo varapalo para Céline Dion. Su sobrina, Brigitte Dion, hija de su hermana mayor Clément Dion, ha fallecido trágicamente en un accidente automovilístico a los 51 años de edad. Los hechos ocurrieron el pasado día 29 de diciembre en la región de Saint-Thomas, próxima a Joliette, en la provincia canadiense de Quebec; después de que un vehículo saliera del carril de tráfico por razones que todavía no han trascendido, y acabara en dirección contraria precipitando una colisión inicial entre dos vehículos entre los que se encontraba Brigitte Dion, y otra posterior con un tercer coche. La sobrina de la cantante, que vivía a escasos kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente, se dirigía a un establecimiento, pero tuvo que regresar a su domicilio al percatarse de que se había olvidado la cartera en casa.

Por el momento, Celine Dion no se ha pronunciado al respecto de la noticia; algo que sí ha hecho, no obstante, Kim Cantin Dion, hija de la fallecida. La joven ha escrito un texto a su madre, a modo de despedida, a través de sus redes sociales. «Oh mamá. Mamá, sabes que suelo tener siempre un bolígrafo bonito… Pero aquí me quedo sin palabras. No puedo creer lo que estoy haciendo… las palabras… las fotos… Estoy confundida, mamá. Mira qué hermosa es, mamá mía. Porque tú eras mi mamá desde siempre», rezan sus líneas.

Celine Dion en París / Gtres

El peor momento vital de Celine Dion

Este revés llega a la vida de Céline Dion en un momento especialmente difícil para la cantante, pues fue hace escasas semanas cuando se conoció que había perdido el control de sus músculos a causa del síndrome de la persona rígida que padece desde hace años. Fue su hermana, Claudette Dion, quien confirmó dicha información durante una entrevista con la revista 7 Jours. «Está trabajando duro, pero no tiene control sobre sus músculos», comenzó diciendo. «Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Ella siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía ‘lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien’. Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es para volver al escenario ¿En qué calidad? No lo sé», añadió.

Con estas palabras, se dio por supuesto que la intérprete de My Heart Will Go On o The power of love, no podrá retomar, al menos de momento, su gira mundial Courage World Tour, la decimocuarta gira musical de la cantante francesa-canadiense, planeada para promocionar su álbum de estudio en inglés, Courage, publicado el 15 de noviembre de 2019 y que ya tuvo que cancelar tras sufrir, igualmente, complicaciones en su estado de salud hace varios meses.

Celine Dion en la Fashion Week de París / Gtres

La última vez que se vio a Celine Dion públicamente fue hace escasas semanas, cuando asistió a un partido de hockey en el que se enfrentaban los Vegas Golden Knights contra los Montreal Canadiens, acompañada de sus tres hijos. En 2001, cabe recordar, nació el primer hijo de la cantante fruto de su relación con René Angélil, a quien llamaron René Charles, y, una década después, llegaron a sus vidas los gemelos Eddie y Nelson. «Se veía muy bien, resplandeciente. Charlaba mucho, hacía muchos chistes. Fue una gran velada para Céline. Fue realmente divertido. Nos conmovió mucho verla así, verla bien», declaró Chantal Machabée, vicepresidenta de comunicación de la selección canadiense.