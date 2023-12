Celine Dion cierra su año más duro: diagnóstico, reaparición y un triste empeoramiento

Celine Dion está a punto de despedir el que ha sido su año más duro personal y profesionalmente hablando. La cantante canadiense, de 55 años, fue diagnosticada, en diciembre de 2022, con una enfermedad rara llamada síndrome de la persona rígida. Fue ella misma, cabe recordar, quien hizo pública la noticia a través de una emotiva carta abierta publicada en su perfil de Instagram, donde reúne a más de seis millones de seguidores. En la publicación anunció, asimismo, un parón musical.

La condición neurológica que sufre la artista se caracteriza principalmente por provocar rigidez en los músculos, así como espasmos musculares severos y sensibilidad a estímulos como el sonido y las luces, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológico y Accidentes Cardiovasculares. Del mismo modo, el NCATS señala que es una enfermedad autoinmune, es decir, una condición en la que el sistema inmune ataca su propio sistema nervioso central, en concreto al cerebro y la médula espinal. Se relaciona habitualmente con otras enfermedades como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa; y suele afectar más a las mujeres que a los hombres.

Celine Dion en la Fashion Week Nueva York / Gtres

El último diagnostico de la intérprete de My Heart Will Go On para con dicha enfermedad se desveló hace escasos días. En unas declaraciones a la revista 7 Jours, la hermana de la cantante, Claudette Dion, confirmó que Celine Dion ha sufrido un empeoramiento en su estado de salud. La artista ha perdido el control de sus músculos. «Está trabajando duro, pero no tiene control sobre sus músculos», comenzó diciendo. «Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Ella siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía ‘lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien’. Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es para volver al escenario ¿En qué calidad? No lo sé», añadió.

Así, con estas palabras, se da por supuesto que Celine Dion no podrá retomar, al menos de momento, su gira mundial Courage World Tour, la decimocuarta gira musical de la cantante francesa-canadiense, planeada para promocionar su álbum de estudio en inglés, Courage, publicado el 15 de noviembre de 2019 y que ya tuvo que cancelar tras sufrir, igualmente, complicaciones en su estado de salud hace varios meses.

Céline Dion por las calles de Nueva York / Gtres

Su última aparición pública

La última vez que se vio a Celine Dion públicamente fue hace escasas semanas, cuando asistió a un partido de hockey en el que se enfrentaban los Vegas Golden Knights contra los Montreal Canadiens, acompañada de sus tres hijos. En 2001, cabe recordar, nació el primer hijo de la cantante fruto de su relación con René Angélil, a quien llamaron René Charles y, una década después, llegaron a sus vidas los gemelos Eddie y Nelson. «Se veía muy bien, resplandeciente. Charlaba mucho, hacía muchos chistes. Fue una gran velada para Céline. Fue realmente divertido. Nos conmovió mucho verla así, verla bien», declaró Chantal Machabée, vicepresidenta de comunicación de la selección canadiense.

La propia Celine, por su parte, también compartió varias instantáneas del momento. «Mis chicos y yo pasamos un rato muy divertido visitando a los Canadiens de Montreal», escribió. «Gracias por reunirse con nosotros después del partido, chicos! Fue memorable para todos nosotros. ¡Que tengan una gran temporada!», agregó.