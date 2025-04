Discreto y apasionado de la hípica, así es Cayetano Martínez de Irujo, quien este 4 de abril cumple 62 años. Cifra que celebra en un buen momento personal. Recientemente, se conoció que el duque de Arjona y Bárbara Mirjan se darán el Sí, quiero este mismo año. Una buena nueva que ha llenado de felicidad a la familia, que espera con ilusión la que será la gran boda de 2025.

La gran boda del año

Fue a principios de año cuando la feliz pareja tomó la decisión de dar un paso más en su hermética historia de amor. Días después de conocerse esta noticia, se supo cuál será la fecha en la que sellarán su romance ante la atenta mirada de su círculo más cercano, creando así un recuerdo que jamás olvidarán.

Cayetano Martínez de Irujo en el pasado. (Foto: Gtres)

Si bien el próximo verano, el conde de Salvatierra y Bárbara Mirjan cumplirán una década de noviazgo, el gran día llegará el 4 de octubre, que será cuando se juren amor eterno rodeados del cariño de sus seres queridos y amigos, indicaba ¡Hola! No sólo se ha conocido la fecha, sino que se ha podido saber cuál será el escenario del idílico momento que vivirán Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara. El enclave para celebrar la boda es la iglesia del Cristo de los Gitanos.

El templo está ubicado la calle Verónica número 6, en pleno Casco Antiguo de Sevilla. La elección de este lugar no ha sido fortuito, de hecho se trata de una ubicación que tiene un gran significado para el aristócrata porque es donde reposan las cenizas de su madre, la eterna Cayetana Fitz-James Stuart, fallecida el 20 de noviembre de 2014. Recordar que, la duquesa de Alba sentía una profunda devoción por este lugar, al que acudía con bastante regularidad. Y no sólo eso, sino que la restauración integral de la iglesia se produjo gracias a la generosidad de Cayetana. Tras su muerte dejó un vacío profundo no solo en sus familiares, sino en la sociedad española, donde su figura representaba el arquetipo de la aristocracia.

Tras convertirse en marido y mujer, tanto los recién casados como el resto de los invitados se desplazarán hasta Las Arroyuelas, la finca situada a las afueras de la ciudad hispalense que el duque de Arjona heredó de su querida madre.

La duquesa de Alba y Cayetano: su gran unión

Cayetano Martínez de Irujo siempre estuvo muy unido a su madre, a quien adoraba y cuidaba. De hecho, era el hijo favorito de la duquesa de Alba. Y es que siempre destacó la cercanía entre madre e hijo, no solo por la complicidad que tenían, sino porque también compartían su pasión por la equitación, actividad que fortaleció el vínculo entre ambos.

Cayetano Martínez de Irujo con su madre, la duquesa de Alba en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Mi madre vio en mí una figura leal y confiable, y me encargó la gestión de propiedades y fincas familiares», llegó a contar Cayetano en su autobiografía titulada De Cayetana a Cayetano.

Una esperada reconciliación

El inicio del 2025 ya presagiaba que iba a ser un año muy especial para Cayetano Martínez de Irujo. Si bien estuvo un tiempo distanciado de su hermana, Eugenia Martínez de Irujo, finalmente tomaron la acertada decisión de dejar atrás las rencillas del pasado para volver a retomar la excelente relación que siempre habían tenido.

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo. (Foto: Instagram)

A través de las redes sociales, el conde de Salvatierra publicó un post con el que confirmó que acercó posturas con Eugenia. Decidieron pasar la Nochevieja juntos y ese fue el principio de esta nueva etapa juntos. Entre los presentes se encontraban Tana Rivera, Manuel Vega, Narcís Rebollo y Bárbara Mirjan, entre muchos otros. Además de la fotografía grupal, Cayetano también quiso compartir con sus seguidores una imagen en la que aparecía solo con su hermana. En ella, ambos posaban con unos rostros muy felices que reflejaban a la perfección el buen momento por el que atraviesa su relación después de tantos meses distanciados. «Bonita entrada en el año 2025», escribió junto al carrusel.