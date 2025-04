Bárbara Mirjan da una lección de educación tras los últimos rumores sobre ella: "Todo está fenomenal"

Hace tan sólo unas semanas, la revista del saludo anunció en exclusiva que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan pasarían por el altar a finales del 2025. Según lo publicado, la ceremonia tendría lugar en Las Arroyuelas, una finca en propiedad del novio, situada en el municipio sevillano de Carmona. Sin duda, este enlace es una manera de formalizar su historia de amor tras más de diez años juntos y, aunque su familia se ha mostrado muy contenta con la noticia, lo cierto es que no todo el círculo del aristócrata estaría a favor de esta boda.

Después de darse el «sí, quiero», Bárbara Mirjan se convertirá automáticamente en duquesa de Arjona y condesa de Salvatierra, un movimiento que no habría sentado del todo bien a Genoveva Casanova (ex pareja de Cayetano), tal y como se ha informado desde el plató de Espejo Público. «No le ha gustado ese anuncio y está intentando aprovecharse de esa situación para intentar boicotear esa celebración», aseguraba la periodista Pilar Vidal. Pero no sólo eso, y es que el matinal de Atresmedia también ha señalado que el hijo de la duquesa de Alba tampoco estaría seguro de dar este paso.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla. (Foto: Gtres)

En medio del revuelo, Bárbara Mirjan ha querido pronunciarse al respecto y, poniéndose en contacto con el programa presentado por Susanna Griso, ha dejado claro que no tiene constancia de nada de lo mencionado. «La verdad es que no sé de qué se trata. Lo siento de verdad, pero no voy a hablar con nadie sobre mi boda», comenzaba a decir. «Es una decisión que he tomado, creo que de forma consecuente con mi forma de actuar en los últimos años. Todo está fenomenal», concluía. De esta manera, la madrileña ha respondido con la mayor educación posible, sin introducirse en exceso en la polémica y siendo fiel, una vez más, a su faceta hermética y discreta que tanto le caracteriza.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Madrid. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se conocieron cuando ella tenía 18 años, pero no fue hasta 2016 cuando la revista ¡Hola! desveló su noviazgo. Semanas después, el duque de Archidona presentó en sociedad a la mujer que le había devuelto la ilusión en el amor. Lo hizo durante el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos, en el Campo de Tiro de Deportes de Salamanca, donde, además de hacer un especial homenaje a su madre, posó junto a Mirjan por primera vez, como pareja oficial. Desde entonces sus caminos no se han separado, hasta el punto de que actualmente se encuentran completamente centrados en los preparativos del que será su gran día. Y es que, aunque hay informaciones contradictorias, las palabras de Bárbara al respecto son claras: «Todo está fenomenal».