Es la noticia de la semana, del mes y, probablemente de la década. Ana Obregón es madre de nuevo mediante gestación subrogada. Hecho que ha dividido a gran parte de la opinión pública, los que están a favor y en contra.

Carmen Lomana también ha querido hablar sobre este tema y lo ha hecho en Espejo Público y ha confesado que intentó ser madre mediante este procedimiento, poco antes de que su marido, Guillermo Capdevila, falleciera en un trágico accidente de tráfico. La colaboradora ha dado a conocer que se marchó a California para iniciar los trámites del proceso. La idea era aportar la carga genética de su marido y de otra mujer donante.

«El hecho de que sea tuyo, implica que también será mío», le dijo entonces a Capdevila. Sin embargo, la muerte de su marido truncó todos sus planes a pesar de que «había esperma congelado». La tertuliana ha explicado que «en aquel momento, yo no me siento capaz de tener un hijo. Yo lo quería tener con él. No quiero un hijo que cubra las carencias que tenía entonces. Estoy hecha polvo. Quiero un hijo en un momento de alegría».

Carmen Lomana ha hecho gala, una vez más, de su habitual naturalidad, y no es la primera vez que ha hablado sobre lo doloroso que fue para ella aquellos problemas que sufrió a la hora de no poder tener un hijo biológico.

«La gente me dice: ‘¿Cómo no has tenido hijos? Me han llegado a decir que si es por cuidarme… ¡Qué no hagan preguntas impertinentes! Que no tenga que contarles que un médico me cortó las dos trompas, y luego ir de un médico a otro para fecundaciones… No me habléis de niños, porque casi me pongo a llorar. Es un tema mío y personal y no me quiero romper”, explicó recientemente en el citado espacio.

Los últimos movimientos de Ana Obregón

Ana Obregón continúa en Miami, Estados Unidos y, por ahora, no se sabe cuándo regresará a España. Lo que sí hay claro es que esta vez ha optado por ser lo más discreta posible en torno a este inesperado entramado que la ha colocado en primera plana mediática.

Su siguiente paso es presentar el proyecto más personal de su vida, el libro que comenzó escribiendo Aless Lequio antes de morir. El chico de las musarañas verá la luz el próximo 19 de abril, pero no ha trascendido si habrá o no una presentación oficial como suele ocurrir en este tipo de casos. Podría ocurrir antes o después. Sin suda, un momento clave para la vida de Ana Obregón que, en estos momentos, se encuentra en el punto de mira. «He vuelto a vivir», escribió en su perfil de Instagram tras salir a la luz la noticia, también ha desmentido que sus amigos más íntimos, Ra y Susana Uribarri han sido quienes han filtrado la noticia.