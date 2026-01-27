Carmen Lomana ha dictado sentencia sobre uno de los temas más polémicos de la actualidad: la publicación de las memorias de Iñaki Urdangarin, al que le ha mandado varios dardos. La socialité, que se ha dado cita en el Teatro Real de Madrid, no ha dudado en opinar ante los micrófonos sobre la decisión -desacertada para la colaboradora televisiva- del ex marido de la infanta Cristina de contar su historia.

Carmen Lomana dicta sentencia sobre Iñaki Urdangarin

El próximo 12 de febrero, en vísperas del Día de San Valentín, Iñaki Urdangarin romperá su silencio a través de Todo lo vivido, un libro del que ya se han filtrado algunas confesiones del ex duque de Palma, como el trastorno que padece su hija Irene o el cese temporal de la convivencia con la infanta Cristina.

Carmen Lomana arremete contra Iñaki Urdangarin. (Fotos: LOOK)

Unas intimidades familiares que ha decidido hacer públicas y que han sido muy criticadas por la opinión pública. Y, como no podía ser de otra manera por Carmen Lomana. Si por algo se caracteriza la socialité es por no tener problema alguno a la hora de dar su opinión sobre algunas polémicas de la actualidad social, como ha sido en este caso. Sin embargo, más allá de dar su punto de vista, la tertuliana televisiva ha arremetido contra el ex marido de la infanta Cristina.

«En su casa y callado, estaría muchísimo mejor», ha comenzado diciendo Lomana ante los micrófonos. Pese a que en un principio la colaboradora ha preferido mantener el silencio, finalmente no ha podido evitar decir lo que piensa por el «horror» que le ha parecido este paso al frente del ex duque de Palma. «Creo que es un horror, pero como no quiero hablar, porque como soy la única que dice las cosas que pienso… Y creo que está asesorando a empresas, pues creo que podría asesorar cómo pegar un braguetazo, forrarse y meter a la Familia Real en un lío», ha dicho sin miramiento alguno.

Iñaki Urdangarin en el programa ‘Pla Seqüència’. (Foto: RTVE)

En el interior de sus memorias, y aunque se habla de una gran primera crisis con Ainhoa Armentia, Urdangarin hace referencia a la abogada de Vitoria, con la que mantiene una relación LAT -ya que el ex jugador de balonmano vive en Barcelona debido a sus proyectos profesionales-. «Si estás tan feliz, cállate, ¿por qué no te callas como diría tu suegro? Ya hay tanta tontería… No lo entiendo, con el daño que ha hecho y sigue», ha añadido. Asimismo, la socialité ha apuntado que está segura que Urdangarin concederá más entrevistas por dinero: «Donde le paguen va a dar entrevistas».

Finalmente, Lomana ha querido subrayar que, «sus hijos son maravillosos y su ex mujer -refiriéndose a la infanta Cristina-. Ojalá estuviera enamorada, me encantaría».