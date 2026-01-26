Iñaki Urdangarin hace la sinopsis de su propio libro: “Quizá algún lector encuentre aprendizaje"

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. El próximo jueves, 12 de febrero, las librerías de nuestro país lanzarán a la venta el libro autobiográfico de Iñaki Urdangarin. Se titula Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes y, en él, el que fuera duque de Palma hablará como nunca sobre las etapas más emblemáticas de su vida. Así lo ha contado él mismo a través de las redes sociales de la editorial Grijalbo, donde ha hecho la sinopsis de sus memorias en un vídeo muy personal y sincero.

«En este libro, el lector va a encontrar un relato personal de vivencias y de aprendizajes en las distintas etapas de mi vida», comenzaba a decir. «Hay reflexiones y hay confesiones en las que quizá algún otro lector encontrará aprendizajes que le puedan ser útiles en situaciones de caídas o de reinvención», concluía.

Más allá de sus palabras, la editorial señalaba en la publicación que el relato será contado en primera persona y que será todo un ejercicio de memoria personal. En él, Iñaki repasará desde su etapa como deportista de élite hasta la exposición pública tras su matrimonio con la infanta Cristina, su caída, su condena por su vinculación con el caso Nóos y su posterior «proceso de reconstrucción personal con voluntad de compresión y cierre». Además, según han avanzado medios como la revista del saludo, también contará otros aspectos personales como las dificultades en el aprendizaje que sufrió su hija Irene Urdangarin, el abandono que sintió por parte de la Familia Real cuando fue condenado o la actual relación que mantiene tanto con la infanta como con su actual pareja, Ainhoa Armentia. Unos temas de los que nunca ha hablado abiertamente en público, ya que siempre se ha mostrado reacio a compartir nada vinculado con su faceta privada.

Según la ficha técnica de la obra literaria, constará de 296 páginas y su precio es de 22,90€. No obstante, a día de hoy, en páginas como la de La Casa del Libro, hay disponible un 5% de descuento exclusivo web por su preventa. Todavía es pronto para conocer si su publicación supondrá toda una revolución en la industria, pero, como era de esperarse, la posibilidad de situarse en número uno de ventas y superar a su ex suegro, Juan Carlos I, ya se lo ha planteado. Y no lo ha hecho en su intimidad, ya que es algo que ha compartido con Jordi Évole en su programa.

«No creo que eso ocurra. Es un personaje global, con una trayectoria larguísima. Yo creo que eso no sucederá. Pero tendría su gracia», bromeaba sobre esta situación hipotética en el avance del episodio que protagonizará en el programa del presentador mencionado.