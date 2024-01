Carmen Lomana, sin piedad contra la decisión de Bertín Osborne: «Es un inconsciente»

Antes de hacerse cargo de la manutención de su séptimo hijo, Bertín Osborne exige que Gabriela Guillén someta al bebé a unas pruebas de paternidad. «He decidido que no voy a ser padre. Si se confirma que es mío ayudaré», ha declarado exactamente. Estas palabras no le han sentado nada bien a Carmen Lomana, quien ha aprovechado su presencia en un programa de televisión para atacar duramente al cantante. Considera que su comportamiento ha sido incorrecto y no entiende que le permitan desarrollar un discurso tan polémico.

Carmen Lomana posando / GTRES

Carmen cree que la palabras de Bertín demuestran «una falta de empatía, educación…una mujer que acaba de ser madre, es un inconsciente. Si no quieres ser padre toma medidas». Ha atacado duramente al cantante después de la decisión que ha tomado. Osborne insiste en que no se hará cargo del hijo de Gabriela Guillén, a pesar de que está dispuesto a mandar la pensión que le corresponda. Pero no tiene ninguna intención de ejercer de padre.

En un primer momento Carmen Lomana intentó no pronunciarse sobre esta polémica, pero la actitud de Bertín Osborne le ha hecho estallar y ha compartido su planteamiento con sus compañeros de Espejo Público. La colaboradora ha juzgado al presentador, acusándole de ser «un irresponsable». Se ha posicionado al lado de Gabriela Guillén, quien de momento no ha roto su silencio públicamente, aunque sí ha hablado con una de sus grandes amigas.

Carmen Lomana se posiciona con Gabriela Guillén

Gabriela Guillén se confesó con alguien de su entorno, una persona que ha hablado más de la cuenta y que ha compartido datos que pertenecían a su más estricta intimidad. Esa es la razón por la que se plantea emprender acciones legales.

Gabriela Guillén en la calle/ GTRES

La periodista Isabel Rábago ha explicado en Vamos a Ver que los datos que han salido públicos sobre el hijo de Gabriela y Bertín pertenecen a la más estricta intimidad de sus padres porque hacen referencia a un asunto médico. Isabel ha explicado que Gabriela puede poner el asunto en manos de la justicia. Esto ha hecho que desconfíe de a algunas personas que están cerca de ella, pero no tiene claro quién le ha traicionado.

Mientras tanto, en el programa de la competencia, Carmen Lomana se ha posicionado a favor de Gabriela. No entiende que Bertín Osborne se niegue a asumir su responsabilidad es como padre y tampoco comparte que le haya pedido una prueba de paternidad. El comunicador considera que es lo más «justo» porque tiene más familia y no puede dejar un asunto tan serio sin cotejar.

La otra polémica de Bertín Osborne

El nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén no es el único problema que ha salpicado a Bertín Osborne en los últimos tiempos. Lamentablemente ayer falleció Paco Arévalo, uno de los grandes amigos y compañeros del presentador. Por eso ha extrañado tanto que se haya ausentado del tanatorio. La familia ha organizado una despedida en Valencia y Bertín no se ha desplazado hasta allí.

Bertín Osborne y Paco Arévalo sobre los escenarios / GTRES

En el programa Vamos a Ver han explicado que se ha contagiado de coronavirus y supuestamente no puede salir de su casa. Bertín ha roto su silencio y ha reconocido que está arrepentido porque hace muy poco tuvo una broca con Arévalo. «Hablamos muy a menudo, pero hace un mes tuve una bronca por teléfono porque yo soy una persona que me cuido y hago deporte y Paco su punto de inflexión fue la muerte de Elena, su mujer, y desde ahí fue cuesta abajo se medio abandonó», empieza diciendo.

«De repente se ha puesto en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas. Le pegué un broncazo, le dije de todo, que no tenía vergüenza. Y no sabes lo que me arrepiento y le dije ‘cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia…’. Me arrepentí de habérselo dicho. Se cabreó conmigo porque le dije que no iba a durar nada», concluye. El exmarido de Fabiola Martínez recalca que adoraba a Arévalo, a pesar de no haber estado en su tanatorio