Carmen Lomana: su dramático pasado y el motivo por el que no tiene hijos

Carmen Lomana ha celebrado su 75 cumpleaños por todo lo alto, acompañada de sus amigos más importantes. La empresaria se ha convertido en un rostro fundamental para la crónica social. Lleva años posando en los mejores eventos, dando entrevistas en los medios más destacados y brillando en los programas de televisión. Pero, ¿qué hay detrás de este mito de la prensa del corazón? Lo cierto es que la vida de Carmen Lomana no ha sido nada fácil.

La socialité se hizo conocida por coleccionar vestidos de Alta Costura. Ha acumulado un patrimonio millonario gracias a esta afición y tiene claro qué va a hacer con todo lo que ha comprado. En una entrevista que dio en Sálvame desveló que su intención era donarlo para crear una fundación benéfica que ayudase a jóvenes sin recursos que quisieran dedicarse a la moda, pues es un mercado inaccesible para muchos.

Carmen Lomana posando / Gtres

Carmen Lomana habla abiertamente de su trayectoria mediática y tampoco tiene problemas para desvelar todo lo que ha pasado hasta sentarse en el trono mediático. Antes de ser famosa estuvo casada con Guillermo Capdevila, un diseñador industrial cuyo talento le hizo amasar una gran fortuna. Tristemente falleció en un accidente de tráfico.

Carmen Loman heredó una fortuna que supo rentabilizar

La empresaria ha recibido muchas críticas. Le acusan de no trabajar y de vivir «de las rentas de su marido», pero no es cierto. En una ocasión explicó que invirtió el dinero que heredó en varias propiedades que le generan beneficios muy suculento. Eso sin contar con el dinero que gana en televisión ni con todo lo que recibe gracias a sus negocios. ¿Ha merecido la pena? Sí, Carmen asegura que se siente orgullosa de su pasado, un pasado que lamentablemente tiene muchas sombras.

El marido de Lomana falleció el 19 de enero de 1999, poniendo punto y final a una bonita historia de amor. «Nos casamos súper jóvenes, yo tenía 22 o 23 años. Nos enamoramos, fue una locura y a los seis meses nos casamos», le explicó a Bertín Osborne durante una entrevista en El Show de Bertín. «Ni la familia de él se creía esta historia, ni la mía. En mi casa estaban como panteras y mi padre no quiso ser mi padrino ni nada, fue mi hermano Carlos», recordó.

Carmen Lomana posando en ARCO / Gtres

«Estuvimos casados 23 años y porque se mató por desgracia en un accidente, si no estoy segura de que seguiríamos juntos. Yo llevo mi anillo de casada, nunca me lo he quitado. Fue mi gran amor». Por desgracia, Guillermo falleció, pero nunca ha desaparecido de la vida de Lomana.

Carmen Lomana no pudo tener hijos

La colaboradora siempre se ha caracterizado por su sinceridad y en una ocasión aseguró que le hubiera gustado tener descendencia, pero no pudo ser. «Me hubiera encantado», desveló en Espejo Público. No se quedó ahí, explicó el motivo por el que no logró quedase en estado.

«Tuve muchos problemas y después del embarazo extrauterino que tuve casi me muero me tocó un médico que enloqueció y decidió quitarme las dos trompas». Muy pocos conocen este secreto, por eso le echan en cara su actual estilo de vida, pero detrás de una vida siempre hay una historia.

Carmen Lomana en un plató de televisión / Antena 3

«La gente me dice: ‘¿Cómo no has tenido hijos?’. Me han llegado a decir que si es por cuidarme”, comentó muy molesta en Espejo Público. «¡Qué no hagan preguntas impertinentes! Que no tenga que contarles que un médico me cortó las dos trompas y luego ir de un médico a otro para fecundaciones», respondió ella para zanjar el tema.